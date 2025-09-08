訊連漲停重返百元俱樂部！虎門也發威 資服族群跑贏大盤

台股再創盤中歷史新高，8日站上24,729.96點，其中，資訊服務族群表現亮眼，漲幅超越大盤。在訊連（5203）強勢攻上漲停、重返百元俱樂部的帶動下，虎門科技（6791）也大漲9%，兩者攜手領軍系微（6231）、蒙恬（5211）、華經（2468）、零壹（3029）及驊宏資（6148）等個股全面走高，展現出強勁的多頭氣勢。

訊連今年8月營收達2.14億元，月增3.19%，年增30.95%，前8月營收累計達15.93億元，年增17.22%。公司高層看好，受惠於生成式AI功能需求持續增長，加上產品定價策略優化，預期第3季B2C產品營收將顯著成長，而人臉辨識業務也有望同步升溫。

訊連旗下的時尚科技公司玩美移動（PERF），近期與輝達（NVIDIA）展開深度技術整合。玩美移動的生成式AI美妝科技應用，特別是其革命性的AI肌膚檢測功能，透過在超過7萬張醫療級影像上訓練的深度學習AI模型，能夠精準即時地檢測多達15種肌膚狀況。藉由NVIDIA TensorRT的優化，運算效能大幅提升，得以快速提供精準的護膚產品與保養方案建議。

另一領漲指標虎門科技，7月營收達6,670萬元，年增14.09%，前7月累計營收達4.32億元，年增19.73%，單月與累計營收皆創同期新高。第二季財報表現同樣亮眼，營收1.84億元，年增18.25%，稅後淨利0.24億元，年增13.46%，每股純益（EPS）達1.16元，第2季的營收、獲利與EPS均創下歷年同期新高紀錄。