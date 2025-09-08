台股開盤即創新高24,729點 法人：強勢股可持續偏多操作

美國8月非農就業新增就業人數僅2.2萬人，遠低於預期，雖然使市場對9月聯準會降息預期升溫，但也引發對經濟放緩的擔憂，美股四大指數上周五多數下跌，僅費半指數上漲1.6%。台股8日開盤就創歷史新高24,729點，上漲235點，不過隨後就開始震盪拉回。盤面強勢股包括軍工、BBU、特化材料、廠務股。法人指出，日後盤勢將持續強者恆強，個股表現為主，強勢股可持續偏多操作。

台新投顧指出，AI伺服器機櫃規格升級，GB200與GB300導入BBU（備援電池模組）成為基本配備，ASIC AI 伺服器需求快速成長，進一步推升BBU滲透率，相關供應鏈亮眼。行政院9月4日院會指出，未來銀行辦理新青安貸款，不再受30%上限約束，申貸、額度緊繃等問題可望改善，營建股可留意。近期資金開始關注生技股，可留意有併購題材或有藥證通過的生技公司。