台股大盤創高不敢追、又怕錯過降息行情？股添樂：短天期美債可攻可守

很多人買股票會以線圖為判斷依據，然而看到大盤創高就開始猶豫、買不下去，擔心這個時候到底要不要先跑一趟？或這時候還能買什麼？害怕一進場追高之後，就要被套了。此外，大盤融資餘額自4月大跌之後，一直都沒有回升，但是8月以來開始急劇地拉升了，這時間進場有擔憂也不是空穴來風，如果真的不敢貿然進場買股，到底要買什麼比較安全？

短天期美債：穩定殖利率、抗波動

現階段因應接下來可能會出現的降息潮，可以適當的將資金分配一些到美債上。不過需要注意，降息影響的是「短天期殖利率」。長天期的10年、20年、30年並不一定會跟著往下降。

以目前來看，短天期債的殖利率也不低，一年內的短期美債大約都有接近4%。

如果擔心市場修正，買短天期美債是一個非常合理的選擇。但不管是投入台股短天期美債ETF，或是美股短天期美債ETF，都一定要面對新台幣兌美元的匯率，因為標的都是聯動美元的商品。

若是新台幣升值，這些部位就會有匯損。在台股市場買進的美債ETF，匯率已反映在淨值裡面。而目前因為台幣自4月以來大幅升值，所以買美股或美債的商品，就直接賺到匯差。

短天期美債ETF在台股中，以00791B流動性最好，長期走勢穩定、利率敏感度低，但是需要留意新台幣匯率風險，後續投資關鍵在新台幣是否還會大幅升值，合理區間約是30元附近。

如果台幣升值到30元左右，短天期美債可能會稍微修正，但殖利率仍穩定在3.6～3.9%區間。這個數字與高利活存相近，甚至略高於多數銀行帳戶的1～2%，遠高於一般帳戶的0.7%。

適合保守型投資人作為資金短暫的避風港，若遇上市場修正，再慢慢轉回股市逢低進場。

海外累積型美債 ETF：長期穩步增值

透過美股戶頭投資累積型美債 ETF，如：

SHV（0–1 年） ICSH（0–3 個月） VDST（0–1 年）

這類商品不配息，利息直接累積於淨值，長期走勢穩定。過去一年漲幅約 4.55%，但是需要開設海外帳戶，比較適合希望資產穩定成長的投資人。

資產配置模擬：避險效果明顯

假設市場修正20%，若全數配置股票，資產損失即為20%。但若採70% 股票 + 30%短天期美債配置，股票部位損失14%，債券部位提供約1.2% 報酬，合計損失僅約13%。

這種策略不僅適合暫時避險，也能作為長期資產配置的一環。當市場出現修正時，可從債券或高利活存部位抽資金逢低加碼股市，達到穩健布局與靈活調整的目的。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。