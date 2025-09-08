台積電領漲逼近歷史高價 台股高檔震盪
台股今天開高後震盪，早盤漲逾200點，衝上24729.96點，創下歷史新高，盤中漲點收斂至約百點。權王台積電領漲，盤中最高為1195元，逼近歷史高價1200元。
11時6分左右，加權指數為24603.84點，上漲109.26點。電子股上漲0.79%、金融股下跌0.23%、代表中小型股票的櫃買指數上揚0.7%。
觀察電子權值股盤中表現，台積電最高為1195元，盤中為1190元；鴻海翻黑下跌2.5元至202.5元。聯發科為1440元，上漲5元。
中華電信旗下中華資安今天掛牌上市，參考價每股238元，上演蜜月行情，盤中上漲近40%，股價為331.5元。
CPO矽光子概念股方面今天盤中表現不俗，眾達-KY衝上127.5元漲停價，采鈺上漲近7%、訊芯-KY上漲逾4%。
萬寶投顧執行長王榮旭向中央社記者指出，今天台股指數雖創高並維持高檔，但因缺乏新利多，漲勢難以持續擴大，後續若要再上攻，需有其他利多催化。
他表示，美股近期表現強勢，市場也普遍預期美國聯準會（Fed）將降息，但這些因素已反映在行情上，後續同樣需要更多利多支撐，才有機會向上推升。
王榮旭分析，今天盤面仍以電子族群為主流，不過走勢明顯分化；AI及軍工股短線漲多出現震盪，有漲有跌；此外，上市櫃公司陸續公布8月營收，業績表現將影響個股調整。
