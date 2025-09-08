中華電小金雞中華資安上市 申購時吸引逾24萬人搶抽 中籤若賣賺10萬
中華電（2412）旗下小金雞中華資安（7765）在公開申購時吸引超過24萬人搶抽， 中籤率0.25%，8日以每股238元掛牌上市，以339元開高，上漲101元， 漲幅42.43%，盤中一度拉升至343元，上漲105元，漲幅44.11%， 中籤的投資人若在這個價位賣出，可獲利10.5萬元。
中華資安是今年第12家掛牌的本國上市公司，早盤開高， 盤中漲幅近4成，順利展開蜜月行情；中華資安是資安專業公司，三大業務包括企業與民眾上網資安服務、資安專業服務與資安商品銷售。
中華資安2022年營收14.12億元，營業利益2.58億元，淨利2.01億元，每股純益6.15元；2023年營收16.96億元，營業利益3.43億元，淨利2.69億元，每股純益7.8元；2024年營收19.73億元，營業利益4.64億元，淨利3.79億元，每股純益10.47元，賺逾一股本。
中華資安今年上半年營收與獲利雙雙創下歷史新高，累計上半年營收9.79億元，年增14.4%，每股純益（EPS）6.01元。
