美國降息預期大幅增溫 台股ETF債券相關標的外資買超交易量激增

美國上周五公布就業報告，8月非農就業大幅低於市場預期，失業率進一步上升至2021年以來高點，使得市場預期9月降息機率大幅拉高至逼近百分百，法人指出，觀察近20日外資買超台股ETF前十大名單，其中就有三檔為債券相關ETF，反映市場對降息預期，建議在當前盤勢下，可留意相關標的布局時機。

國票投顧分析指出，美國就業情勢惡化使得聯準會（Fed）本月降息如箭在弦上，使得債券相關ETF的投資價值逐漸增加。觀察近20日外資買超台股ETF前十大名單，包括元大投資級公司債（00720B）、中信優息投資級債（00862B）、復華20年美債等三檔ETF均為債券相關，而權益型ETF則有富邦越南、國泰費城半導體、元大台灣價值高息、中信上游半導體、富邦特選高股息30等五檔，槓桿型ETF則有中信中國50正2、期街口S&P布蘭特油正2等兩檔。

再對照上周成交量增的ETF，也可以發現債券相關ETF成交量顯著擴增，例如元大投資級公司債ETF上周的交易量增幅超過4倍，復華20年美債ETF上周交易量增幅也有多達將近3倍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。