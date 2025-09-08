AI成長潮 降息機率增 驅動美股長多

儘管9月效應帶來短線壓力，美股整體仍展現強勁韌性。部分產業如半導體近期經歷回調，但AI與科技產業的長期成長潛力不變，回落反而提供逢低布局的良機。市場尚未完全反映利率下行的正面影響，預期未來仍有上行空間。

受惠AI與數據中心需求持續增加推動企業資本支出，成為美股成長的核心動能。以龍頭輝達（NVIDIA）為例，截至7月27日當季營收達467億美元，年增56%，超越市場預期；輝達並預計2028年營收將突破3,000億美元，占全球晶片產業約三分之一。明年2026年起，《大而美法案》稅收優惠可望進一步加速企業投資，特別是在工業自動化與AI設備供應鏈等具結構性成長潛力的產業。

後市來看，市場預期美國聯準會（Fed）將在9月開始小幅降息，並可能在2025年底前實施多次調整。到2026年，利率可能進一步趨向3.25%-3.75%，這將降低企業借貸成本、刺激資本支出，值得關注的是有利於科技與成長型產業的估值回升。雖然短期可能受到波音訂單波動與政策不確定性影響，長期結構性成長動能依然穩健。

永豐投信建議，投資人可透過00858 永豐美國500大ETF，參與美國500大龍頭企業的成長，搭上AI浪潮下的結構性機遇。該指數追蹤美國大型龍頭企業，能完整反映美股長期上升趨勢，是穩健投資的核心工具。檢視00858成份股涵蓋輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、Meta等美股龍頭企業，掌握美股長期成長趨勢。

永豐投信表示，美股企業基本面表現良好，獲利持續成長。儘管整體估值偏高，但在企業強勁成長性與穩健經濟環境支撐下，美股具備持續創高的能力。投資人應專注長期趨勢，布局具成長潛力的產業，並採取定期定額策略，打造投資組合。00858永豐美國500大ETF提供一個簡單且高效的方式，讓投資人參與美股的結構性成長。