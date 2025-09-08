9月預期降息！長短天期美債都大漲...債蛙終於得救？小心景氣趨緩風險
由於美國8月就業人數僅增加2.2萬個，遠低於經濟學家的預期，市場對聯準會降息的預期快速上升。
根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch數據顯示， 交易員預估聯準會在9月降息的機率高達100％，其中約有89％人士預期利率會小降至4.0％～4.25％，另有11％人士預估利率降至3.75％～4.0％區間。
從FedWatch最新數據來看，約有64.7％的交易員預估，到今年年底，聯準會將多次降息，把利率下調至3.5％～3.75％。
受到市場普遍認為聯準會降息的影響，美國短天期與長天期公債均同步大漲。
債蛙終於得救了！不過也要注意全球景氣趨緩的風險。
我們對於台灣央行利率預測，可能要隨之更新了。
