柯文哲7000萬保金不是「確定金額」 法院裁定書留了一伏筆

台股早盤勁揚200點、攻上24,729點再刷歷史新高 台積電開盤衝到1,195元

凌晨一點半「月全食」紅月再現 台灣下次得等2026年

台股早盤勁揚200點、攻上24,729點再刷歷史高 台積電開盤衝到1,195元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股衝高到24,729點再創新高。圖／聯合報系資料照片
台股衝高到24,729點再創新高。圖／聯合報系資料照片

台股8日開盤指數上漲116.27點，開盤指數為24,244.26點；隨後衝高到24,729點再創新高。台積電（2330）開盤價1,195元，上漲15元。

群益投顧表示，美國Fed於9月降息1碼、今年底前降息至少2碼，已成市場預測最大公約數，關鍵是隨著川普施壓力道逐漸強化，2026年在鮑爾卸任後，降息腳步大幅加快的機率甚高，貨幣寬鬆行情已悄然啟動。軍工與無人機艦題材已成為台股投資主流，在政府積極發展上中下游生態系帶動下，磁吸效應日趨明顯，只要與無人機艦包含的零組件如晶片、光學鏡頭、馬達、伺服器、電池、資通訊模組、複合材料等相關，皆有機會跨入該領域。加權指數均線多頭排列、KD指標黃金交叉,短線可擇優依技術面操作。

操作題材可留意： 航太國防展與無人機展倒數計時─2025台北國際航太暨國防工業展與台灣國際無人機暨無人載具展將於9月18至20日登場，隨著國防軍費大幅飆升、政府積極建立台灣無人機上中下游完整生態系，未來除了內部需求更有機會拓展外銷，無人機供應鏈已成為台股投資顯學。

上周五（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,400.8點，下跌220.43點、跌幅0.48%；S&P500指數下跌0.32%；那斯達克指數下跌0.03%；費半指數上漲1.65%。台積電ADR漲3.49%，較台北交易溢價%。

美國最新就業數據顯示經濟前景轉差，但也排除聯準會（Fed）本月降息的最後障礙，對Fed利率政策敏感的美國2年期公債殖利率降至2022年以來最低水準3.506%，10年期公債殖利率則降至4.085%。本周市場將聚焦周四公布的通膨數據。

三大法人上周五集中市場合計買超330.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超282.8億元，投信賣超4.3億元，自營商（自行買賣）買超19.9億元，自營商（避險）買超31.8億元。

永豐期貨說，上周五在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,553口至3,595口，其中，外資淨空單減少2,199口至21,304口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,282口至2,111口。

選擇權未平倉量部分，09月F1大量區買權OI落在24,450點，賣權最大OI落在24,400點 ; 月買權最大OI落在25,000 點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.38上升至1.48。VIX指數下降1.5至18.96。外資台指期買權淨金額0.33億元 ; 賣權淨金額-0.19億元。整體選擇權籌碼面偏多。

