蘋果新機、半導體展登場 法人：助威台股再戰新高

中央社／ 台北8日電

美股5日主要指數多下跌，台積電ADR上漲3.49%，輝達下跌2.7%。台股5日收在24494.58點，盤中閃現25千金，法人指出，蘋果公司秋季發表會與SEMICON Taiwan國際半導體展都將於10日登場，都是觀察市場資金動能走向，以及台股能否續衝新高的重要指標。

台股5日漲314.73點，收在24494.58點，距離8月27日24519.9點的收盤新高，僅一步之遙。蘋果公司將在台北時間10日凌晨1時舉行秋季發表會，預計發布新iPhone系列、手錶及其他裝置。

法人表示，蘋果供應鏈體系將是投資人關注焦點；SEMICON Taiwan 2025國際半導體展8日起論壇率先起跑，10日開展，展會將涵蓋人工智慧（AI）、汽車與機器人半導體3大領域。

觀察美股5日表現，受到美國公布就業數據不佳引發投資人對經濟前景憂慮的影響，道瓊工業指數終場下跌220.43點，或0.48%，收在45400.86點；標準普爾500指數下跌20.58點，或0.32%，收在6481.50點；以科技股為主的那斯達克指數下跌7.30點，或0.03%，收在21700.39點；費城半導體指數上漲93.541點，或1.65%，收在5761.398點。

台股方面，台股5日開高走高，終場上漲314.73點，收在24494.58點，成交值新台幣4163.99億元；外資及陸資買超282.81億元，自營商買超51.77億元，投信賣超4.73億元；三大法人合計買超329.85億元。

據台灣證券交易所資料，外資分別買超華邦電及南亞科5萬9513張和3萬1302張，居買超前2名；外資賣超前2名有中鋼、華新。

資深證券分析師簡伯儀表示，上週指數呈現高檔震盪走勢，指數收盤創近期新高，但整體週量沒進一步的放大，顯示量價近期呈現觀望態度；後續大盤如果無法再出現一個量能表態，短、中期盤勢上應會維持較大整理期。

9月預期降息！長短天期美債都大漲...債蛙終於得救？小心景氣趨緩風險

由於美國8月就業人數僅增加2.2萬個，遠低於經濟學家的預期，市場對聯準會降息的預期快速上升。 根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch數據顯示， 交易員預估聯準會在9月降息的機率高達100％，其中約有89％人士預期利率會小降至4.0％～4.25％，另有11％人士預估利率降至3.75％～4.0％區間。 從FedWatch最新數據來看，約有64.7％的交易員預估，到今年年底，聯準會將多次降息，把利率下調至3.5％～3.75％。

