AI股營收亮麗 川湖、台光電等聚焦
美國非農就業數據引發上周五（5日）美股震盪加劇，市場關注焦點回歸基本面，特別是上市櫃公司8月營收數據。根據統計，目前已有400多家公司搶先公布，川湖（2059）、台光電（2383）等AI族群表現亮眼，將是行情再創新高的焦點。
美國公布的8月非農就業人數僅增加2.2萬人，遠低於市場預期的7.5萬人，也低於前值7.9萬人，失業率升至4.3%，為2021年底以來新高，引燃市場對經濟前景的疑慮，道瓊、那斯達克、標普指數走跌0.03%至0.48%，僅費半上漲1.65%，台積電ADR則大漲3.49%，市場預期將有助大盤今日走勢。
事實上，市場多空雙方攻防焦點轉回基本面，並聚焦在上市櫃公司8月營收上。根據統計，截至目前為止，已有4百多家公司提前公告，隨新台幣8月走勢友善，有205家、占比五成的公司呈月增表現，197家公司優於去年同期，而月 、年雙增的公司則有122家、占比29.6%。
在提前公布的公司中，包括川湖、智邦、台光電、第一店、奇鋐、大量、茂訊、台特化、jpp-KY、宜鼎、康和證、寬宏藝術、均華、竹陞科技、AES-KY、富世達、尖點、昇陽半導體等18家，率先創下歷史單月新高紀錄，主要集中在AI供應鏈上，符合法人圈看法，預期將成為帶動大盤本周再攻24,570點歷史新高的焦點。
