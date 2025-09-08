台股散戶大軍回來了…融資餘額連七周成長 伴三利多挑戰新高

台股近來震盪盤堅，吸引散戶大軍快速回流。由於融資餘額已連七周增加，增幅18.2%、來到2,644億元，隨本周上市櫃公司公布8月營收、蘋果秋季新品發表會登場、半導體大展開展等三大有利因素發酵下，專家看好，本周行情將蓄勢挑戰新高。

台股上周先蹲後跳，市場出現行情恐將做頭的雜音，主因量價呈現背離現象，加上過去四季台股平均本益比已達24倍、台股巴菲特指標逾300%，配合投機股股價狂飆，部分大型法人已轉保守。

此外，隨行情大漲小回一路走揚，吸引散戶大軍快速回流，融資餘額由2,237億元連七周增加、至2,644億元，大增407億元、增幅18%，雖引發市場對於籌碼恐轉趨凌亂的疑慮。

不過，富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示，由於台積電（2330）占台股權重回升至38.7%，在沒有出現足以改變台積電營運前景的關鍵事件前，大盤或有漲多拉回的壓力、但暫無大幅拉回的疑慮，震盪趨堅格局不易改變。

另一方面，台新投顧總經理江浩農、統一投顧董事長黎方國表示，由於市場關注焦點回歸基本面，除10日上市櫃公司8月營收全數揭露、蘋果秋季新品發表會將在美國時間9日登場，同日還有國際半導體展也將登場，預期在三大有利因素發酵下，指數有機會再創歷史新高紀錄。

陳奕光、李學詩說，觀察上市櫃公司8月營收，AI供應鏈中下游的PCB、散熱、組裝等族群的業績表現可期，而由提前公布營收的公司中，已可看出業績趨勢，特別是在創新高的公司中，前20大公司幾乎已被AI股霸榜。