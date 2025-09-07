就市論勢／AI機器人、營建股 有看頭

盤勢分析

9月中旬降息成共識，市場更關心聯準會未來的獨立性；金價改寫新猷且白銀價格同創2011年以來新高，全球資金氾濫、各國央行微調資產組成推升金價上漲，和避險或逃難需求無關。

輝達上季財報優於預期但財測略保守，股價跌破月線至季線震盪，利多因素包括美國龐大AI基建建設、AI資本支出 、GB300量產等長期看好 ；短期利空在美中AI大戰，H20晶片成籌碼，B30A能否出貨變數大；而中國自製AI晶片與自研晶片也虛虛實實。由於龐大ETF資金動向受股價漲跌驅動，漲時助漲，跌時追殺，若輝達股價下跌，可能衝擊台積電（2330）ADR與費半走勢，科技業賣壓湧現，直到半導體政府政策出現調整為主。

另一個焦點是散戶態度保守，以日本金融市場為例，外國買家推動東京股市創新高，加上企業庫藏股回購擴大，而日本經濟不確定（包括關稅與中國變數）導致散戶情緒悲觀持續減碼。

投資建議

指數空間短線月線上下2%震盪，權值股輪動，下跌幅度有限，注意中旬過後台股「跌破月線且月線下彎」時會出現較大賣壓。

低檔放量再靠題材吸引資金進場，而籌碼面決定上漲幅度，政策主導行情，本益比意義有限。短線操作建議AI機器人、先進封裝、高速傳輸、2奈米設備與材料、CPO、營建股。