一周盤前股市解析／蘋概、PCB、生技 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（5日）受到美股四大指數收漲，加上博通（Broadcom）獲得人工智慧（AI）大單帶動盤後漲逾4%激勵，呈開高走高走勢，早盤一度上漲近300點，最後一盤在大型權值股台積電（2330）、聯發科（2454）推升下，指數收漲314點、收在最高的24,494點。

統一投顧協理陳晏平表示，蘋果結盟谷歌擴大AI版圖，市場期待iPhone 17凍漲有助銷量提升、三星也將推出三折機與AI眼鏡新品、台北國際半導體及航太國防展覽即將開展，眾多題材引領各族群良性輪動，現階段台股技術面多空激烈交戰，預估短線上指數高檔震盪。

操作上，建議布局流動性佳的績優中大型權值股，追蹤族群聚焦AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

台新投顧協理范婉瑜認為，台股雖一度在AI相關族群此波漲多後，個股表現分化，行情震盪，但在整理後，行情又快速回升至24,400點關卡，操作方面，AI伺服器相關族群獲利了結賣壓消化後，擇優布局，基期相對低的營建、觀光、重電等族群，短中線也可留意。

第一金投顧協理黃奕銓認為，多頭市場緩漲急跌乃是正常的現象，強勢股不預設高點，下半年業績為王，數字最好的當然仍是AI產業，伴隨著GB200、GB300放量與上市，AI供應鏈包括台積電、鴻海（2317）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、台光電（2383）、勤城等長線展望樂觀。

傳產方面，可以從位階低的產業著手，包含製鞋、綠能、風電、生技等，修正後的AI族群仍是未來的主角，績優的個股將在第4季有好的表現，短線也可以留意蘋概股。

