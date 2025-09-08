軍工、航太供應鏈 利多

過去兩周，全球市場的主旋律仍環繞在通膨、利率與政策的不確定性。美國7月PCE年增2.6%、核心年增2.9%，與市場預期大致一致，顯示通膨降溫速度有限，但並未惡化；個人支出仍小幅成長，需求面具韌性。

聯準會主席鮑爾在Jackson Hole年會談話時表示，就業下行風險逐步提升，聯準會可能需要重新審慎評估政策立場，市場隨即強化對9月降息的押注，期貨市場反映降息機率超過九成。

另一方面，ISM製造業指數8月落在48.7，仍處於收縮區間，不過新訂單分項回到51.4，帶來些許回暖訊號。就業方面，JOLTS報告顯示7月職缺數降至718萬人、創近十個月新低，就業市場降溫跡象逐步清晰。

輝達公布的財報再次成為全球矚目焦點。該公司第2季營收達467億美元，年增56%，季增6%，再度超過市場預期。資料中心營收411億美元，年增幅度同樣達56%，證明Blackwell架構GPU的需求仍然旺盛。

展望第3季，輝達預估營收將達540億美元，然而管理層也坦言，財報與指引並未納入中國大陸市場出貨，主要因出口管制仍有不確定性，導致股價在財報公布後出現拉回。

值得留意的是，台經院發布最新報告指出，7月整體製造業景氣信號值自上月的9.86分下降至8.48分，已連續第三個月亮藍燈，代表製造業景氣仍處衰退階段。

此外，亮出藍燈的企業占製造業產值的逾87%，顯示絕大多數業者對當前景氣感受偏弱。報告認為儘管AI創新應用帶動部分電子與資通產品出口，但整體傳產需求疲弱，加上新台幣升值與市場對貿易談判結果仍存疑慮，使得看好未來景氣的廠商比例大幅減少，整體經營信心偏低。

在大多數產業外銷熄火，政府支出就成為支撐GDP的一個支柱，特別是台灣與大陸關係持續緊繃，大陸連年軍費成長，借鏡烏克蘭與俄羅斯的戰爭，根據媒體報導，國防部研議推出軍購特別預算，規模可望達7,000億元以上，內容朝向「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰色地帶應處能量」四大整建項目。

當中，最重要的標案包括國軍部軍備局招標微型、攻擊與偵蒐五款無人機共計48,750架（金額約500億元），海軍採購自殺式攻擊無人艇計畫分五年共1,320艘（金額約650億元）等。

根據台灣海關資料顯示，今年上半年無人機出口金額為1,189.5萬美元，較去年同期增加約7.5倍，顯示在全球供應鏈重組與地緣政治變局下，縱然大陸商用無人機價格優勢明顯，台灣無人機產業架構在非紅供應鏈與資安趨勢下，持續打入歐美市場，若再搭配未來國內軍購採購案，無人載具產業將有很大發揮空間，相關個股包括雷虎（8033）、中光電（5371）、長榮航太、漢翔（2634）等。

此外，除軍工相關訂單明確，民用相關需求持續暢旺，目前約16,000架商用飛機待交付，若以製造產能與積壓訂單比例，波音與空巴皆需要約十年才可以完全消化，而隨著兩家主要製造商持續努力提升產能下，對於相關零組件供應鏈後市營收也可望增溫。

其中豐達科（3004）客戶來自於全球四大發動機製造商，除既有訂單外，同業的美商SPS於2月火災後，豐達科已有接獲客戶急單需求將陸續反映在今年營收表現上，同時為降低斷鏈風險，原本SPS獨供零組件未來也有望能夠釋出。（作者是第一金投顧董事長）