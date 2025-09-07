聽新聞
法人囤貨股 盤面焦點

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股在高檔震盪之際，法人資金動向成為市場關注焦點。根據統計，共有欣銓（3264）、臻鼎-KY、台耀、鴻海等14檔個股，獲得法人連續五日以上買超，加上前七月營收同步呈現年增，顯示基本面與籌碼面兼具，有望成為後市抗震的亮點。

據統計，博晟生醫、長科*、華南金、欣銓、宏碁資訊、臻鼎-KY、同亨、力旺、台耀、聚陽、捷敏-KY、鴻海、陞泰、佳能等14檔，法人連續至少五天囤貨。

電子族群中，鴻海表現最受矚目，法人連買五日，前七月營收年增16.6%。隨蘋果新機拉貨及電動車布局逐步發酵，市場預期鴻海下半年營運有望維持動能；力旺近期股價雖震盪，但法人連五日加碼，營收年增6%，受惠於IP授權業務穩健成長，長線前景仍具吸引力。

半導體測試與載板族群同樣獲資金青睞。欣銓法人連買八日，營收年增1.6%，5日股價漲8%；大量突破所有均線，反映市場對AI與高速運算測試需求持續看好；臻鼎-KY前七月營收年增10.4%，受惠AI伺服器與高速傳輸趨勢，相關PCB需求穩定成長，法人連買七日。

營收 鴻海

