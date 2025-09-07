法人囤貨股 盤面焦點

9月中旬降息成共識，市場更關心聯準會未來的獨立性；金價改寫新猷且白銀價格同創2011年以來新高，全球資金氾濫、各國央行微調資產組成推升金價上漲，和避險或逃難需求無關。

2025-09-07 23:53