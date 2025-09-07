快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

上周台股成功守穩24000點 本周有望再上攻

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
上周台股成功守穩24000點，本周有機會再上攻。圖／本報資料照片
上周台股成功守穩24000點，本周有機會再上攻。圖／本報資料照片

台股上周雖然遭遇美股起伏衝擊，但是始終守穩24000點，周五更在美國市場期待降息的利多情緒下，上漲314點，使得加權指數又逼近24500點關口，總計一週台股漲261.48點，漲幅1.08%，收在24494.58點，五日均量為4366億。櫃買指數開平走高，漲幅超前、價量俱揚，上漲1.19%，收在258.03點。

永豐金證券表示，上周台股收盤守住24000點，顯示市場信心堅定，就算是台積電南京廠的豁免到期不再展延，台積電股價也持穩，預示大盤將沿趨勢繼續上推。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，雖然川普關稅問題仍對市場有干擾性，但衝擊已不若之前令市場恐慌，甚至在關稅底定之後，全球企業獲利持續上修，台灣也轉為上修趨勢，帶動多頭走勢再起。統計2025年第2季台灣實質GDP達7.96%，主要來自電子零組件、資通與視聽產品出口大幅成長，第2季按美元計價商品出口年增34.06％，下半年雖然成長放緩，但相較前次上修，全年上修至4.45%；其中，資通訊與零組件占出口比重達75%，7月出口持續升至年增42%，8、9月增速若能維持，第3季GDP有機會再優於預期值。

在選股上，廖炳焜建議，選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股，電子族群以AI供應鏈、晶圓龍頭大廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機、AR/VR眼鏡為主，傳產則可側重生技、特化、重電，建議平衡布局各類看好產業。

