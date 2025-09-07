快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股周線連兩紅 法人：非農欠佳、留意美股是否續強

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

加權指數上周五上漲314點，收在24,494點，成交量4,265億元。籌碼面部分，三大法人買超330.2億元，其中外資現貨買超282.8億元，期貨淨空單減少2,199口至21,304口；投信賣超4.3億元，自營商買超51.7億元。上周上漲261點，漲幅1.0%，周線連兩紅。

永豐期貨分析，美股4日因ADP小非農就業數據不佳帶動降息預期而大漲並創高，台股5日早盤同步反彈將上周跌幅全數收復，呈現與美股一致的走勢。然而市場應清楚，數據不佳所帶來的降息並非真正利多，背後代表美國就業市場正在降溫，企業持續承受關稅與經濟環境的壓力，這是一種衰退訊號而非基本面改善。短線資金的樂觀反應更多來自流動性想像，但實質經濟若持續下行，終將反映在企業獲利與消費動能上。

值得注意的是，降息預期在央行年會已經被大幅提前反映，這次因數據不佳再次炒作恐屬情緒性反應，美股後續若要延續強勢，需看到資金願意持續承接而非單靠利率題材。若市場意識到經濟實質衰退而非單純政策寬鬆，恐怕將迎來更劇烈的回檔。台股雖然5日早盤急彈，但短線更可能進入震盪整理，投資人須留意美股後續走勢是否續強，否則反彈後轉跌的風險仍高。

美股 降息

延伸閱讀

美股跌台積電ADR強勢 半導體展加持台股拚上攻

9月降息方向明確 美國股債利多先卡位平衡型基金

安聯投信：部分AI概念股與相關供應鏈第4季仍擔綱主流

降息機率高！永豐投顧：可逢低布局績優股

相關新聞

台股周線連兩紅 法人：非農欠佳、留意美股是否續強

加權指數上周五上漲314點，收在24,494點，成交量4,265億元。籌碼面部分，三大法人買超330.2億元，其中外資現...

軍工股漲不停 跟上淘金潮…台船、事欣科等股價強勢表態

航太軍工展即將於18日登場，加上2026年國防預算大增近五成，法人預估，2026至2032年大型軍備採購更上看1.3兆元...

機器人商機爆發 概念股燒…原相、擷發、所羅門等積極布局

實體AI浪潮中，機器人應用正方興未艾，除了指標大廠輝達外，不少台廠包括原相、擷發、所羅門等都積極布局，預期未來有機會持續...

禾榮科高價掛牌效應…醫療設備「軍備賽」 受惠廠出列

禾榮科挾著硼中子捕獲治療（AB-BNCT）設備崛起，本月15日將以600元承銷價掛牌上市，引發資本市場關注大型醫療設備商...

衛福部三招 強化醫藥韌性

總統府健康台灣委員會日前舉行第五場會議，外界關注如何協助美國關稅政策對生醫新藥的衝擊，衛福部長石崇良於委員會後說明，風險...

就市論勢／ASIC、半導體設備 聚光

受美國總統川普表示不打算入股台積電（2330）及Jackson Hole會議中Fed主席鮑爾鴿派言論影響，美股道瓊指數創新高，那斯達克與S&P 500指數同步反彈，帶動台股也創下新高。鮑爾在會議中強調，考量就業市場下行風險，短期因關稅引發的通膨上升不會成為阻礙降息的因素，Fed將維持政策彈性與主動性。換言之，只要未來勞動數據持續惡化，Fed很可能會啟動降息行動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。