台股周線連兩紅 法人：非農欠佳、留意美股是否續強

加權指數上周五上漲314點，收在24,494點，成交量4,265億元。籌碼面部分，三大法人買超330.2億元，其中外資現貨買超282.8億元，期貨淨空單減少2,199口至21,304口；投信賣超4.3億元，自營商買超51.7億元。上周上漲261點，漲幅1.0%，周線連兩紅。

永豐期貨分析，美股4日因ADP小非農就業數據不佳帶動降息預期而大漲並創高，台股5日早盤同步反彈將上周跌幅全數收復，呈現與美股一致的走勢。然而市場應清楚，數據不佳所帶來的降息並非真正利多，背後代表美國就業市場正在降溫，企業持續承受關稅與經濟環境的壓力，這是一種衰退訊號而非基本面改善。短線資金的樂觀反應更多來自流動性想像，但實質經濟若持續下行，終將反映在企業獲利與消費動能上。

值得注意的是，降息預期在央行年會已經被大幅提前反映，這次因數據不佳再次炒作恐屬情緒性反應，美股後續若要延續強勢，需看到資金願意持續承接而非單靠利率題材。若市場意識到經濟實質衰退而非單純政策寬鬆，恐怕將迎來更劇烈的回檔。台股雖然5日早盤急彈，但短線更可能進入震盪整理，投資人須留意美股後續走勢是否續強，否則反彈後轉跌的風險仍高。