Lululemon第2季財報不如預期 下修全年展望

Lululemon第2季獲利年減6%、但季增18%至3.7億美元，折合每股盈餘（EPS）3.1美元，低於市場共識7%，其中營收25.3億美元，年增7%、季增7%，為新冠疫情以來最弱成長，主因北美市場表現不佳，並受促銷活動增加與關稅影響，毛利率年減1.1個百分點至58.5%，反轉過去九季成長走勢，加上營運去槓桿，營利率20.7%低於市場預期的21.5%。

法人機構表示，在Lululemon的市場別營收方面，美國（占總營收56%）和加拿大（13%）分別轉弱至年減0.5%、年增1%；儘管有新店開幕5間，美洲同店銷售衰退4%；海外市場（30%）則年增22%，相對穩健；其中，中國大陸和其他市場同店銷售成長分別達17%、12%，然而，大陸一線城市第2季浮現一些總經逆風跡象，因此銷售僅達預期低緣。

產品別營收方面，女裝（占總營收61%）、男裝（25%）分別年增5%、6%，較前一季的7%、8%成長減速；配件及其他（14%）則年增15%。Lululemon已自去年下半年起，致力恢復新品滲透率至歷史最高水準，但消費者反應不如預期，主要因消費者在高端功能性運動服支出減少，購買時更挑剔、尋求更新潮款式；競爭格局已與2、3年前大不相同，新興品牌不計其數。其中，第2季庫存周轉天數145天，年增11%、季增3%，連續兩季呈正成長態勢。

Lululemon調降今財測展望，包括營收年增2至4%（先前為5至7%）；地區別方面，美國和中國大陸分別下修至年減1至2%、年增20至25%（前次為年增低中個位數、25至30%），其他地區則保持20%成長；今年稀釋後每股盈餘為12.77到12.97美元、前次為14.58到14.78美元，最新指引皆低於市場預期。