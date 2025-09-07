快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

Lululemon第2季財報不如預期 下修全年展望

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

Lululemon第2季獲利年減6%、但季增18%至3.7億美元，折合每股盈餘（EPS）3.1美元，低於市場共識7%，其中營收25.3億美元，年增7%、季增7%，為新冠疫情以來最弱成長，主因北美市場表現不佳，並受促銷活動增加與關稅影響，毛利率年減1.1個百分點至58.5%，反轉過去九季成長走勢，加上營運去槓桿，營利率20.7%低於市場預期的21.5%。

法人機構表示，在Lululemon的市場別營收方面，美國（占總營收56%）和加拿大（13%）分別轉弱至年減0.5%、年增1%；儘管有新店開幕5間，美洲同店銷售衰退4%；海外市場（30%）則年增22%，相對穩健；其中，中國大陸和其他市場同店銷售成長分別達17%、12%，然而，大陸一線城市第2季浮現一些總經逆風跡象，因此銷售僅達預期低緣。

產品別營收方面，女裝（占總營收61%）、男裝（25%）分別年增5%、6%，較前一季的7%、8%成長減速；配件及其他（14%）則年增15%。Lululemon已自去年下半年起，致力恢復新品滲透率至歷史最高水準，但消費者反應不如預期，主要因消費者在高端功能性運動服支出減少，購買時更挑剔、尋求更新潮款式；競爭格局已與2、3年前大不相同，新興品牌不計其數。其中，第2季庫存周轉天數145天，年增11%、季增3%，連續兩季呈正成長態勢。

Lululemon調降今財測展望，包括營收年增2至4%（先前為5至7%）；地區別方面，美國和中國大陸分別下修至年減1至2%、年增20至25%（前次為年增低中個位數、25至30%），其他地區則保持20%成長；今年稀釋後每股盈餘為12.77到12.97美元、前次為14.58到14.78美元，最新指引皆低於市場預期。

營收

延伸閱讀

塔巴颱風帶動南方水氣移入 天氣風險：今中部以北午後降雨明顯

美對歐盟15%關稅 西班牙太陽光電產業向政府求援

美國重祭39%關稅 瑞士副總統赴華府談判稱有轉機

川普開小門 豁免部分關稅…涵蓋鎳、黃金、特定農產品、飛機零件等

相關新聞

軍工股漲不停 跟上淘金潮…台船、事欣科等股價強勢表態

航太軍工展即將於18日登場，加上2026年國防預算大增近五成，法人預估，2026至2032年大型軍備採購更上看1.3兆元...

機器人商機爆發 概念股燒…原相、擷發、所羅門等積極布局

實體AI浪潮中，機器人應用正方興未艾，除了指標大廠輝達外，不少台廠包括原相、擷發、所羅門等都積極布局，預期未來有機會持續...

禾榮科高價掛牌效應…醫療設備「軍備賽」 受惠廠出列

禾榮科挾著硼中子捕獲治療（AB-BNCT）設備崛起，本月15日將以600元承銷價掛牌上市，引發資本市場關注大型醫療設備商...

衛福部三招 強化醫藥韌性

總統府健康台灣委員會日前舉行第五場會議，外界關注如何協助美國關稅政策對生醫新藥的衝擊，衛福部長石崇良於委員會後說明，風險...

就市論勢／ASIC、半導體設備 聚光

受美國總統川普表示不打算入股台積電（2330）及Jackson Hole會議中Fed主席鮑爾鴿派言論影響，美股道瓊指數創新高，那斯達克與S&P 500指數同步反彈，帶動台股也創下新高。鮑爾在會議中強調，考量就業市場下行風險，短期因關稅引發的通膨上升不會成為阻礙降息的因素，Fed將維持政策彈性與主動性。換言之，只要未來勞動數據持續惡化，Fed很可能會啟動降息行動。

台股外資買百億 四題材點火 千金股增至22檔

台股昨（4）日在外資買超逾百億元、權值股回神下，多頭點火AI、營建、軍工，及新台幣升值等四大題材股，指數開高震盪，終場上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。