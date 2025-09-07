美股跌台積電ADR強勢 半導體展加持台股拚上攻

美股5日震盪收跌，輝達（NVIDIA）收跌2.7%，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚3.49%，台指期夜盤終場上漲54點、收24478點，台積電期貨夜盤上揚15點、收1195點。

台股5日大漲314.73點，漲幅1.3%，指數收在24494.58點，上週台股上漲261.48點，週線連2紅。展望台股走勢，法人指出，台股週線連2紅，本週國際半導體展即將登場、蘋果新品將公布，台股有機會挑戰歷史新高位24570點。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，儘管美國總統川普關稅議題仍干擾市場，但衝擊不若之前，關稅底定之後，預期全球企業獲利持續上修，台灣也轉為上修趨勢，帶動多頭走勢再起。

永豐證券投資顧問分析，上週台股儘管有量能波動與美股下跌壓力，收盤仍守住24000點，顯示市場信心堅定，台積電南京廠豁免到期不再展延變數，台積電股價也持穩，大盤沿勢繼續上推。

展望台股後市，近期市場題材面不斷。廖炳焜指出，本週蘋果（Apple）新品發表會，可望挹注蘋果概念股表現，此外，國際半導體展將登場，市場持續關注9月美國聯邦準備理事會（Fed）降息動向，預期台股偏多方表現。

法人指出，谷歌（Google）母公司Alphabet反壟斷官司勝訴，無須分拆Chrome瀏覽器，加上晶片設計大廠博通（Broadcom）宣布與1家新客戶簽下100億美元（約新台幣3000億元）人工智慧晶片訂單，美科技股後勢表現仍可期。

永豐投顧表示，台股短線籌碼繼續換手調整，加上市場期待美國降息、谷歌勝訴，國際環境相對有利，嘉惠大型科技股股價，有利美股指數持穩，穩定市場信心，面向第4季作帳行情。

不過廖炳焜提醒，台股指數本週有機會再度問鼎歷史高點，本益比也來到中性偏高水位，留意包括人工智慧（AI）產業成長是否趨緩、半導體關稅不確定、聯準會降息速度等變數，以及外資買盤動向等，觀察台股10月是否回檔跡象。