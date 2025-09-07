櫃買中心舉辦證券業永續發展宣導座談會

受美國總統川普表示不打算入股台積電（2330）及Jackson Hole會議中Fed主席鮑爾鴿派言論影響，美股道瓊指數創新高，那斯達克與S&P 500指數同步反彈，帶動台股也創下新高。鮑爾在會議中強調，考量就業市場下行風險，短期因關稅引發的通膨上升不會成為阻礙降息的因素，Fed將維持政策彈性與主動性。換言之，只要未來勞動數據持續惡化，Fed很可能會啟動降息行動。

2025-09-05 03:00