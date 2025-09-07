快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

櫃買中心舉辦證券業永續發展宣導座談會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為協助證券商成為推動台灣資本市場永續轉型的重要推手，櫃買中心將於2025年9月18日下午，假台北花園大酒店舉辦「2025 年度證券業永續發展宣導座談會」，歡迎證券業董事、監察人、高階主管及ESG業務相關人員踴躍參加。

櫃買中心自2022年以來，舉辦多場永續發展相關議題的宣導座談會，積極協助證券業者完成永續發展轉型，今年特別邀請證券暨期貨市場主管機關金融監督管理委員會證券期貨局證券商管理組組長黃超邦，以「證券業永續發展與未來」為主題，介紹證券商接軌IFRS永續揭露準則、證券商編製與申報永續報告書作業辦法的修正等永續議題，並涵蓋最新金融政策與措施，內容豐富多元。

這次宣導座談會安排兩場專題演講，由勤業眾信會計師事務所具備永續發展諮詢、永續報告書確信服務專長的會計師施俊弘，以「打造韌性企業：2025永續發展風險與趨勢」為題，協助業者洞察永續趨勢，掌握契機迎接挑戰。另邀請玉山金控（2884）綜合管理處處長陳勸仁，分享玉山集團實踐「綠色金融 永續經營」的寶貴經驗，期待透過永續發展領域各參與者不同的視角，激發永續新思維。

證券商 玉山金控 櫃買中心

延伸閱讀

從溪流守護到開辦有機市集 遠雄廣場打造永續綠生活 展現ESG行動力

降息預期帶動避險 櫃買黃金現貨交易熱絡

創櫃板輔導新創企業 回響熱

證交所：開放券商設置簡易分支機構 帶來三大效益

相關新聞

軍工股漲不停 跟上淘金潮…台船、事欣科等股價強勢表態

航太軍工展即將於18日登場，加上2026年國防預算大增近五成，法人預估，2026至2032年大型軍備採購更上看1.3兆元...

機器人商機爆發 概念股燒…原相、擷發、所羅門等積極布局

實體AI浪潮中，機器人應用正方興未艾，除了指標大廠輝達外，不少台廠包括原相、擷發、所羅門等都積極布局，預期未來有機會持續...

禾榮科高價掛牌效應…醫療設備「軍備賽」 受惠廠出列

禾榮科挾著硼中子捕獲治療（AB-BNCT）設備崛起，本月15日將以600元承銷價掛牌上市，引發資本市場關注大型醫療設備商...

衛福部三招 強化醫藥韌性

總統府健康台灣委員會日前舉行第五場會議，外界關注如何協助美國關稅政策對生醫新藥的衝擊，衛福部長石崇良於委員會後說明，風險...

就市論勢／ASIC、半導體設備 聚光

受美國總統川普表示不打算入股台積電（2330）及Jackson Hole會議中Fed主席鮑爾鴿派言論影響，美股道瓊指數創新高，那斯達克與S&P 500指數同步反彈，帶動台股也創下新高。鮑爾在會議中強調，考量就業市場下行風險，短期因關稅引發的通膨上升不會成為阻礙降息的因素，Fed將維持政策彈性與主動性。換言之，只要未來勞動數據持續惡化，Fed很可能會啟動降息行動。

台股外資買百億 四題材點火 千金股增至22檔

台股昨（4）日在外資買超逾百億元、權值股回神下，多頭點火AI、營建、軍工，及新台幣升值等四大題材股，指數開高震盪，終場上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。