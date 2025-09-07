快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

9月降息方向明確 美國股債利多先卡位平衡型基金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

9月降息方向明確，數據指出，在聯準會暫停降息達6個月以上期間，後續再重啟降息時，美股往後12個月報酬率的中位數呈現正報酬，觀察4日美股主要指數上漲，標普500指數再度刷新歷史收盤高，債市同樣迎來上漲契機；國泰投信表示，市場普遍認為聯準會最快9月就會重啟降息循環，對美投資價值浮現，此時可善用平衡型基金以定期方式布局，如國泰美國多重收益平衡基金，有月配息及不配息等多種幣別的級別可供投資人選擇、靈活運用。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，統計過去三個月非農就業人數平均僅成長3.5萬人，為新冠疫情以來最糟。7月美國職位空缺更創去年9月以來新低，裁員人數上升至去年9月以來最高，顯示目前美國勞動市場已明顯轉弱，預期聯準會將採取溫和降息步調，可望對景氣構成下檔支撐。國泰美國多重收益平衡基金配置逾五成的債券、還有高於三成的股票，債券中又以金融債比重最高，目前美國長天期債券利率在降息前仍有上升壓力，反映目前經濟環境下通膨的不穩定，因此基金配置以短中期債券為主訴求，由經理人時刻觀察市場趨勢，適時調整基金長短債部位。

范姜佩瑩補充，美國聯邦法官已宣布對Alphabet（Google）的反壟斷裁決結果，裁定不必拆分Chrome瀏覽器與Android行動作業系統，但需向競爭者分享部分的搜尋數據，代表Alphabet有望免於最嚴厲的修補方案，也化解市場對科技巨頭的主要監管疑慮；而AI發展也已進入百花齊放階段，在應用層面上，Google旗下生成式AI工具「Gemini」更新模型並推出3D 模型公仔生成功能，帶動使用量大幅提升；相關軟體和雲端產業持續創新，預期今年軟體產業併購金額有望突破150億美元，成為近十年來的第二高，由於併購案通常被視為企業對未來成長具有信心的表現，且在併購時多會推升被收購公司的股價，進而產生比價效應，使股市呈現熱絡。

國泰美國多重收益平衡基金配置逾三成美股，其中以資訊技術、通訊服務等產業為主，投資組合包括輝達（NVIDIA）、微軟、Alphabet等科技巨頭，為投資人掌握AI趨勢，是布局美國股債市場的優質標的，適合納入資產配置。

美國 降息 國泰

延伸閱讀

美國執法行動重擊韓企信心 首爾要求公正處理

美元恐重演尼克森時代貶值？銀行示警YCC風險 日圓長線上看140

匯率風暴結束？專家提醒川普變數廠商仍須審慎

九月降息+季底作帳 備戰資金行情

相關新聞

軍工股漲不停 跟上淘金潮…台船、事欣科等股價強勢表態

航太軍工展即將於18日登場，加上2026年國防預算大增近五成，法人預估，2026至2032年大型軍備採購更上看1.3兆元...

機器人商機爆發 概念股燒…原相、擷發、所羅門等積極布局

實體AI浪潮中，機器人應用正方興未艾，除了指標大廠輝達外，不少台廠包括原相、擷發、所羅門等都積極布局，預期未來有機會持續...

禾榮科高價掛牌效應…醫療設備「軍備賽」 受惠廠出列

禾榮科挾著硼中子捕獲治療（AB-BNCT）設備崛起，本月15日將以600元承銷價掛牌上市，引發資本市場關注大型醫療設備商...

衛福部三招 強化醫藥韌性

總統府健康台灣委員會日前舉行第五場會議，外界關注如何協助美國關稅政策對生醫新藥的衝擊，衛福部長石崇良於委員會後說明，風險...

就市論勢／ASIC、半導體設備 聚光

受美國總統川普表示不打算入股台積電（2330）及Jackson Hole會議中Fed主席鮑爾鴿派言論影響，美股道瓊指數創新高，那斯達克與S&P 500指數同步反彈，帶動台股也創下新高。鮑爾在會議中強調，考量就業市場下行風險，短期因關稅引發的通膨上升不會成為阻礙降息的因素，Fed將維持政策彈性與主動性。換言之，只要未來勞動數據持續惡化，Fed很可能會啟動降息行動。

台股外資買百億 四題材點火 千金股增至22檔

台股昨（4）日在外資買超逾百億元、權值股回神下，多頭點火AI、營建、軍工，及新台幣升值等四大題材股，指數開高震盪，終場上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。