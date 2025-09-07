降息機率高！永豐投顧：可逢低布局績優股

永豐投顧表示，有鑑於9月17日的FOMC極可能降息，市場有利多期待，股市欲小不易，而且台股也通過上周的利空測試，建議投資人逢低布局前幾個月強勢、近期轉弱整理的績優股。

玻璃股上周大跌，永豐投顧指出，對於憑藉量滾量的飆股來說是個警訊，個股表現需要搭配業績、獲利、產業趨勢。而績優股休息多時，正是逢低布局機會，大盤連續數周大量換手後，醞釀反攻機會。

上周台股遭遇美股下挫的衝擊，盤中一度失守24,000點，但是尾盤仍能守住整數關卡，顯示市場對盤勢有信心，就算是1日下跌爆量，買盤也能吸納短線賣壓，表示短線籌碼繼續換手調整，後市有利。

依照公布數據，市場解讀美國需要降息，因此美國股市風險偏好又升高，再加上谷歌反壟斷公司勝訴，嘉惠大型科技股股價，有利美股指數持穩，穩定市場信心，面向第4季作帳行情。