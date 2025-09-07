快訊

精神科診所醫師人數超車醫學中心 16年來成長逾3倍

禾榮科高價掛牌效應…醫療設備「軍備賽」 受惠廠出列

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
禾榮科總經理沈孝廉。 崔馨方／攝影
禾榮科總經理沈孝廉。 崔馨方／攝影

禾榮科挾著硼中子捕獲治療（AB-BNCT）設備崛起，本月15日將以600元承銷價掛牌上市，引發資本市場關注大型醫療設備商機。除了禾榮科，國內另兩家大型醫療設備商承業醫、醫影近來也受惠醫院換機潮趨勢，今、明兩年將獲得不少訂單。

禾榮科（7799）成立於2017年，是漢民集團自清華大學與工研院共同發展的硼中子捕獲治療（AB-BNCT）取得技術授權成立的公司，去年在中國醫藥大學新竹附設醫院啟用全台首座AB-BNCT中心，做為後續癌症病人接受臨床試驗場域；此外，透過漢民董事長黃民奇捐贈12億元給陽明交通大學的第二套設備，日前也在台北榮總建置動工，預計2027年啟用。

法人分析，醫院採購醫療設備向來保守，若非國際大品牌產品，通常不輕易購置，禾榮科卻能打破慣例，8月下旬與佳世達集團明基醫院簽合作協議，取得5,500萬美元（約新台幣16.8億元）訂單，為成立以來第一筆商業大單。

除禾榮科正打造國產大型醫療設備供應鏈，國內另有兩老字號醫療設備代理商承業醫及醫影，近兩年也受惠醫院換機潮趨勢受到關注。

承業醫表示，近年來國內各醫院陸續走向連鎖化、集團化發展，加上許多先進醫療設備推陳出新，帶動國內醫院採購進入「軍備競賽」階段，原本使用年限長達15年的大型醫療設備，許多醫院不到十年就換機。

法人指出，承業醫代理的比利時IBA質子治療設備售價高昂，彰基已簽下賣斷合約，最快2027年進場裝機；三總也在今年上半年簽下14億元賣斷合約，裝機工程二到三年，營收認列時間估在2028~2029年。

醫影去年與台中榮總簽訂影像醫學設備及維護合約，設備驗收費今年上半年入帳，未來還將有保固期後的維護合約也將逐月入帳，為公司營運添營收、獲利再創新高成長利基。

