衛福部三招 強化醫藥韌性
總統府健康台灣委員會日前舉行第五場會議，外界關注如何協助美國關稅政策對生醫新藥的衝擊，衛福部長石崇良於委員會後說明，風險最高的是專利期內藥品，衛福部研擬三大政策因應，將加快推動本土學名藥與生物相似藥上市。
法人分析，石崇良去年在健保署長任內已開始推動醫藥防衛韌性相關修法；另外，衛福部鼓勵國內各醫院多採購本土醫療產品，禾榮科做為國內首家大型醫療設備開發公司，預期有機會受惠政府醫藥韌性商機。
石崇良說明，首先針對仍在專利期進口藥品，目前盤點700多項，屬於基礎用藥約200多項，對於這些藥品，政府在韌性特別條例預算裡，行政院有編列支持健保200億特別預算作為因應。
其次是剛過專利期藥品，盤點未來六年大概會有70多項專利藥陸續過了專利期，今年4月衛福部已修訂健保藥價給支付標準。
三，對於生產相似藥廠商有鼓勵措施，盼透過多元用藥分散缺藥風險。
