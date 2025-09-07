軍工股漲不停 跟上淘金潮…台船、事欣科等股價強勢表態

航太軍工展即將於18日登場，加上2026年國防預算大增近五成，法人預估，2026至2032年大型軍備採購更上看1.3兆元，激勵近來「軍工概念股」股價井噴，包括台船（2208）、龍德造船等15檔躍居盤面多頭追捧主旋律。

近來台股盤面各項題材紛呈，除半導體展外，最受市場矚目的就屬航太軍工展，除激勵法人買盤外，市場主力更是大舉簇擁，吸引散戶大軍紛紛跟進，拉動包括造船、無人機等相關個股股價強勢表態。

台灣2026年國防預算大增48%、至9,495億元，占全年GDP首度突破3%、來到3.3%；法人預期2026至2032年，大型軍備採購更上看1.3兆元，將嘉惠相關台廠，使軍工股深受激勵，拉動近日相關個股股價強彈。

根據統計，近周獲三大法人買超、主力買盤又進場點火的「軍工概念股」，包括聯電、台船、台積電、聯發科、神基、龍德造船、漢翔、事欣科、全訊、融程電、台揚、IET-KY、博大、信昌電、大眾控等15檔個股。

其中，尤以台船獲三大法人單周買超逾2.5萬張，股價強揚20.6%，表現最突出，受惠主因除國艦國造政策將獲預算3,100億元，占1.3兆元約23.8%，更因國防部將釋出無人艇訂單，預計1,300艘，總採購金額約650億元。

台船由於造船量能充足，且以中大型船艦為主，囊括無人船、海巡艦艇、國艦國造後續艦艇等商機；而龍德造船則以中小型高速艇為主，後續將吃下100~2,000噸巡防艦等訂單，法人預估均為主要受惠股，因而激勵股價強勢表態。

漢翔2026年起高教機交付結束，但受惠高教機每年約30億元維運收入，加上無人機標案商機，另有F16性能提升與維運收入，成長動能豐沛，因而成為軍工股的指標代表。

此外，全訊為國產飛彈功率放大器（PA）及雷達收發模組主要供應商。受惠各飛彈需求持續開出、強弓飛彈性能提升使毛利率提高、及國產無人機高階雷達酬載需求，法人預期訂單能見度至少到2027年，成為飛彈商機主要受惠大廠。