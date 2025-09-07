機器人商機爆發 概念股燒…原相、擷發、所羅門等積極布局

實體AI浪潮中，機器人應用正方興未艾，除了指標大廠輝達外，不少台廠包括原相（3227）、擷發、所羅門（2359）等都積極布局，預期未來有機會持續受益於相關業務擴展。

所羅門近日宣布擴大與輝達合作，導入其Jetson Thor技術，加速人形機器人推論，採自然語言驅動人形機器人在虛擬環境中理解語意、辨識目標並完成動作模擬。

所羅門指出，該公司將Jetson Thor與開源式視覺語言動作（VLA）模型Isaac GR00T N1.5，以及開源式機器人模擬平台Isaac Sim進行整合，開發出可由自然語言驅動的人形機器人模擬系統。用戶僅需輸入如「撿起紅色罐子」等自然語言指令，就能驅動人形機器人在虛擬環境中完成多步驟動作，大幅簡化相關流程。

所羅門強調，Jetson Thor與Isaac平台的整合，讓機器人技術邁入全新階段，從被動執行任務進化為具備語言視覺理解與自主判斷能力。

感測IC廠原相也有布局機器人相關產品線。基於AI感測相關蒐集資料必須進行邊緣運算辨識，若還要傳回後端將耗費大量時間，因此在邊緣裝置進行感測與辨識的需求就應運而生，初步可應用於安防監控鏡頭、智慧工廠等領域。

原相已開發低功耗智慧物件偵測處理器，該公司指出，在感測器上執行AI運算可帶來許多好處，包括節省頻寬、運算成本及用電等，且能有更快反應速度及加強資訊安全。相關產品耕耘已久，預計下半年開始小量貢獻業績，後續逐步放量。

另外，切入ASIC設計服務與AI軟體設計服務的擷發科技，接下來規畫也有機器人應用。該公司針對需影像辨別AI服務的機器人、半導體、工業自動化與智慧交通等產業需求，所開發的AI軟體服務平台專案，已依開發時程與比例持續認列，並預期協作AI機器人相關業務將成為其營收成長重要動能。