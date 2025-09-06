美就業數據不佳費半仍漲 Fed會前台股先看半導體展

快訊

中央社／ 台北6日電

雖然美國公布非農就業人口數據不佳，美國主要股市指數多下跌，但與台股連動密切的費城半導體指數逆勢上揚1.65%，且台積電ADR漲3.49%。法人認為，即將登場的台北國際半導體展、台北國際航太暨國防工業展、蘋果新機發表會將可望為台股加溫。

法人認為，半導體展等消息面利多不斷，台股甚至不排除在聯準會（Fed）9月降息前有挑戰新高的可能，但台股現階段仍未脫多空紛擾下的大箱型格局。

美國公布就業數據不佳引發投資人對經濟前景的憂慮，但在聯準會降息預期升高下，美股今天跌幅收斂。道瓊工業指數終場下跌220.43點，或0.48%，收在45400.86點；標準普爾500指數下跌20.58點，或0.32%，收在6481.50點；以科技股為主的那斯達克指數下跌7.30點，或0.03%，收在21700.39點；費城半導體指數上漲93.541點，或1.65%，收在5761.398點。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，台積電ADR溢價幅度逾22%，使台積電有帶動台股上漲的空間；加上市場預期聯準會9月降息，形成推升台股往上的資金行情；搭配半導體展、國防工業展及蘋果新機發表的消息面利多，有利台股再戰新高。

陳奕光指出，台股從美國宣布對等關稅後的4月低點17306點到8月的歷史高點24570點，約漲7200點；若自年初至8月的歷史高點24570點計算，上漲逾6%。投資人擔心有追高風險之際，投機行情仍然不減，促使台股出現盤堅走勢。

他說明，美國聯準會9月例會前，台股有半導體展等消息面利多，除觀察指數能否帶量衝高，仍應留意是否出現價量背離現象，但現階段股市氣氛依然樂觀。

