如何吸引外資青睞？外資主管：本業做好、市場不佳別找不到人

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
台灣董事學會邀瑞銀證券台灣區研究部主管艾藍迪Randy Abrams、貝萊德台灣股票策略投資主管李友千出席「AI驅動的台灣3.0：機遇、挑戰與全球競爭力」論壇分享外資觀點。台灣董事學會提供
台灣董事學會邀瑞銀證券台灣區研究部主管艾藍迪Randy Abrams、貝萊德台灣股票策略投資主管李友千出席「AI驅動的台灣3.0：機遇、挑戰與全球競爭力」論壇分享外資觀點。台灣董事學會提供

台股頻創新高，外資除投資台積電（2330）等大型權值股，也青睞能產生超額報酬的中小型股，預期台灣在AI產業中未來5年投資價值浮現，中小型公司如何爭取投資人青睞？外資建議應學習台積電的溝通能力，並提醒市場不景氣時不要任意「消失找不到人」，有時候持續溝通，或許投資人會認為是逢低撿便宜好機會。

台灣董事學會（Taiwan Institute of Directors, TIOD）與企業發展研究中心（CDRC）共同發布「2025外資精選台灣企業百強（Taiwan FINI 100）」，並邀請資深外資主管以「AI驅動的台灣3.0：機遇、挑戰與全球競爭力」主題談對台灣投資價值看法，並對中小型企業提出建言。

瑞銀證券台灣區研究部主管艾藍迪Randy Abrams表示，台灣供應鏈優勢是在不大的區域就能涵蓋測試、封裝、設計、硬體、零組件等完整產業鏈，目前團隊追蹤超過70~80家公司，台灣從PC供應鏈時代走到智慧手機供應鏈，再到現在台灣已經成為全球AI供應鏈的核心，展現龐大而且多元的產業生態。

對於台灣的投資市場風險，Randy認為外資來台灣投資並不是認為這裡「沒有風險」，而是意識到這些風險會影響全球。因此焦點往往會關注在產業循環，舉例來說，關心AI循環能否持續？會不會投資過剩？

他表示，台積電的長期投資潛力已被投資人認可，過去對台積電的擔憂，如競爭對手搶單或利潤率壓縮等議題，已因其領導地位跟多元化生產而大幅降低，在先進製程技術上後進者要數年才能追趕。

貝萊德台灣股票策略投資主管李友千表示，台灣的企業很少有獨立的故事，台灣產業很像是一串粽子，台灣中小企業往往是供應鏈中的關鍵組件提供者，舉例來說，台積電推動供應鏈在地化，隨台灣業者實力提升，就帶來許多切入機會，另外可看的是特定領域的「隱形冠軍」型企業。

外資對企業對外溝通能力相當看重，李友千建議，大型企業如鴻海或台積電都會每季舉辦法說會，提供回顧及前景展望，有助於提升投資人信心，避免拋售持股，建議中型企業雖資源有限，但應學習台積電做法，提高跟投資人的溝通，比方打造清楚的網站資料，持續性跟投資人溝通。

中型企業該如何贏得外資青睞？李友千分享多年外資經驗，他表示，中型企業除本業要經營得好，更應該向台積電的溝通模式學習，但另外特別是注意，市場不佳時，對資本市場不夠熟悉的中型企業往往讓法人「找不到人」，「人都躲起來」。

他舉例，比方股價跌停，公司應該要找得到一個人可以問一問，看是出什麼問題？還是反而該加碼。他表示，市場不好或許企業價值浮現的時候，應該更積極面對投資人。

Randy也建議台灣企業在透明度上應該效法台積電，定期提供營運指標及法說會紀錄稿，並有專門IR團隊，高預測性且透明的溝通管道有助於降低市場波動。

0050、006208權重失衡？00922新寵成長62％被稱為是「便宜版大盤」

