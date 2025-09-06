外資前八月淨匯入7,154億

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台股8月創歷史高點，外資卻呈現淨匯出。金管會昨（5）日公布8月外資淨匯出13.73億美元，終止連續三個月淨匯入，累計今年前八月外資淨匯入233.74億美元（約新台幣7,154億元），為史上同期第二大淨匯入，第一大是去年前八月外資淨匯入279.89億美元。

金管會證期局昨日指出，今年8月外資淨匯出為史上同期第三大，前二大分別是2023年8月淨匯出58.13億美元、2022年8月淨匯出54.54億美元。

證期局分析，8月外資淨匯出推估是關稅議題仍具不確定性，加上美國就業市場放緩，市場預期聯準會（Fed）可能重新啟動降息循環，造成資金挪移。然因外資淨匯出金額不大，且近期台股表現良好，8月還創下歷史新高，整體而言，外資仍對台股具有信心。

金管會統計今年截至8月底，外資累計賣超上市股票2,204.1億元，上櫃股票買超283.2億元，若加計陸資買賣超台股，整體外陸資淨賣超上市櫃股票1,922.6億元。

