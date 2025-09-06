權值股領軍 台股蓄勢攻高…下周挑戰24,570歷史高點

權值股領軍，加上外資買超282.8億元，台股昨（5）日開高走高，尾盤台積電（2330）拉高，推升指數終場勁揚314點，收在最高24,494點，周線漲261點，連二紅。法人看好，聯準會（Fed）降息預期升高，加上國際半導體展將開展、蘋果將發表iPhone 17，下周有望挑戰24,570歷史高點。

博通財報優於預期並預告有大單，帶動台股AI族群重新點火，昨天受惠電金權值股強漲，指數開高走高，19大類股中以電子、化學生技醫療表現最強勢，族群中以AI伺服器相關、BBU、PCB等續強，加權指數漲1.3%，惟成交量縮至4,265億元。櫃買市場更強勁，終場漲3.8點，漲幅1.5%，收在258點，波段新高。

千金股昨天穎崴、旺矽、精測、AES-KY亮燈漲停，智邦重回千金行列，千金股增至24檔。權王台積電上漲20元，收在昨天最高點1,180元，主要受惠博通公布優於預期財報。由於博通是AI資料中心專用客製化ASIC晶片領導者，營運前景報喜，除了台積電外，相關供應鏈包括眾達-KY、京元電子等都有5%以上漲幅。

籌碼面部分，外資買超282.8億元，連四買、累計買超560.7億元，昨買超台積電、聯發科、鴻海、台達電、南亞科；投信賣超4.3億元，連九賣，累計賣超189.4億元，昨主要賣超臻鼎-KY、大成鋼、奇鋐、漢唐、富世達；自營商買超51.7億元，連三買，累計買超89.6億元。三大法人共買超330.2億元，八大公股行庫逢高調節72.7億元。

法人表示，加權指數站穩20日均線，短期5、10、20日均線皆已走揚，日KD指標在50附近交叉向上，台股多頭格局仍在延續，下周有機會挑戰高點。