權值股領軍 台股蓄勢攻高…下周挑戰24,570歷史高點

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
權值股領軍，加上外資買超282.8億元，台股5日開高走高。聯合報系資料照
權值股領軍，加上外資買超282.8億元，台股昨（5）日開高走高，尾盤台積電（2330）拉高，推升指數終場勁揚314點，收在最高24,494點，周線漲261點，連二紅。法人看好，聯準會（Fed）降息預期升高，加上國際半導體展將開展、蘋果將發表iPhone 17，下周有望挑戰24,570歷史高點。

博通財報優於預期並預告有大單，帶動台股AI族群重新點火，昨天受惠電金權值股強漲，指數開高走高，19大類股中以電子、化學生技醫療表現最強勢，族群中以AI伺服器相關、BBU、PCB等續強，加權指數漲1.3%，惟成交量縮至4,265億元。櫃買市場更強勁，終場漲3.8點，漲幅1.5%，收在258點，波段新高。

千金股昨天穎崴、旺矽、精測、AES-KY亮燈漲停，智邦重回千金行列，千金股增至24檔。權王台積電上漲20元，收在昨天最高點1,180元，主要受惠博通公布優於預期財報。由於博通是AI資料中心專用客製化ASIC晶片領導者，營運前景報喜，除了台積電外，相關供應鏈包括眾達-KY、京元電子等都有5%以上漲幅。

籌碼面部分，外資買超282.8億元，連四買、累計買超560.7億元，昨買超台積電、聯發科、鴻海、台達電、南亞科；投信賣超4.3億元，連九賣，累計賣超189.4億元，昨主要賣超臻鼎-KY、大成鋼、奇鋐、漢唐、富世達；自營商買超51.7億元，連三買，累計買超89.6億元。三大法人共買超330.2億元，八大公股行庫逢高調節72.7億元。

法人表示，加權指數站穩20日均線，短期5、10、20日均線皆已走揚，日KD指標在50附近交叉向上，台股多頭格局仍在延續，下周有機會挑戰高點。

展望後市，綜合中信投顧總經理陳豊丰、台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，降息不僅帶動股市資金動能轉強，借貸成本降低有利中小型企業營運復甦，從加權指數創高轉橫盤震盪，櫃買指數創波段新高，可看出資金輪動到中小型股。AI長線趨勢不變、ASIC商機崛起，建議留意族群包括AI供應鏈、高速傳輸、光通訊、先進封裝測試、特用化學、軍工航太等。

台股5日行情及觀盤重點
台股5日行情及觀盤重點

AI 台積電

相關新聞

權值股領軍 台股蓄勢攻高…下周挑戰24,570歷史高點

權值股領軍，加上外資買超282.8億元，台股昨（5）日開高走高，尾盤台積電拉高，推升指數終場勁揚314點，收在最高24,...

外資前八月淨匯入7,154億

台股8月創歷史高點，外資卻呈現淨匯出。金管會昨（5）日公布8月外資淨匯出13.73億美元，終止連續三個月淨匯入，累計今年...

台光電三引擎助攻 里昂按讚

近期台廠銅箔基板（CCL）族群表現強勁。根據里昂證券最新報告指出，雖然AWS伺服器轉換期引發市場疑慮，但應放眼長期趨勢，...

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

第3季業績贏家 法人卡位

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去...

一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，...

