快訊

明天水氣增+年度大潮！彰化至嘉義及花蓮沿海嚴防海水倒灌

柯文哲交保牽動藍綠白角力 民眾黨「兩顆太陽」也待磨合

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

經濟日報／ 廖炳焜（PGIM保德信高成長基金經理人）

盤面分析

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

本周三大法人由外資獨挑大梁，回補484.08億元，中止連四周賣超窘境，至於投信與自營商雙雙站在賣方，投信減持118.19億元，連續四周調節，自營商小幅賣超24.84億元，三大法人合計買超341.05億元。

近期市場題材不斷，蘋果新品發表會即將公布，有望挹注蘋果概念股表現，國際半導體展也將於10至12日登場，重量級國內外半導體大廠皆將參與，且為因應新技術發展趨勢，本次主題涵蓋寬能隙半導體、矽光子、智慧移動、精密機械等，加上9月還有聯準會降息題材，預期台股偏多方表現。

投資建議

投資建議選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股，電子族群以AI供應鏈、晶圓龍頭大廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、AR/VR眼鏡為主，傳產可側重生技、特化、重電，建議平衡布局各類看好產業。

延伸閱讀

外資買超282億元 成交量前兩名華邦電、南亞科也居外資買超冠亞軍

外資買超115億元！「這檔金融股」最受青睞 9月以來外資天天買

2026大爆發！矽光子當主流！

外商投信設區域中心 民眾投資境外基金比率可達9成

相關新聞

權值股領軍 台股蓄勢攻高…下周挑戰24,570歷史高點

權值股領軍，加上外資買超282.8億元，台股昨（5）日開高走高，尾盤台積電拉高，推升指數終場勁揚314點，收在最高24,...

外資前八月淨匯入7,154億

台股8月創歷史高點，外資卻呈現淨匯出。金管會昨（5）日公布8月外資淨匯出13.73億美元，終止連續三個月淨匯入，累計今年...

台光電三引擎助攻 里昂按讚

近期台廠銅箔基板（CCL）族群表現強勁。根據里昂證券最新報告指出，雖然AWS伺服器轉換期引發市場疑慮，但應放眼長期趨勢，...

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

第3季業績贏家 法人卡位

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去...

一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。