就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

盤面分析

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

本周三大法人由外資獨挑大梁，回補484.08億元，中止連四周賣超窘境，至於投信與自營商雙雙站在賣方，投信減持118.19億元，連續四周調節，自營商小幅賣超24.84億元，三大法人合計買超341.05億元。

近期市場題材不斷，蘋果新品發表會即將公布，有望挹注蘋果概念股表現，國際半導體展也將於10至12日登場，重量級國內外半導體大廠皆將參與，且為因應新技術發展趨勢，本次主題涵蓋寬能隙半導體、矽光子、智慧移動、精密機械等，加上9月還有聯準會降息題材，預期台股偏多方表現。

投資建議

投資建議選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股，電子族群以AI供應鏈、晶圓龍頭大廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、AR/VR眼鏡為主，傳產可側重生技、特化、重電，建議平衡布局各類看好產業。