第3季業績贏家 法人卡位

經濟日報／ 黃彥宏／台北報導

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去年同期個股，顯示獲利動能強勁，成為法人資金積極卡位標的。

其中，牧德（3563）、南亞科、創意、貿聯-KY等，法人近兩周買超，顯示對後市表現深具信心。

根據統計，今年7月與8月營收合計，相較去年第3季達成率至少達75％，甚至超越100％的公司包括牧德、南亞科、聯亞、宇瞻等，僅前兩個月就超過去年整季水準。法人指出，這些企業營運動能強勁，第3季財報將優於市場預期，具備明顯股價支撐力。

其中，南亞科受惠韓國廠商陸續停產DDR3，加上記憶體價格回升，7、8月合計營收達121億元，達成率高達149％，成為法人資金焦點，近兩周獲外資與投信合計買超逾6.5萬張。

牧德受惠檢測設備需求強勁，累計營收年增逾五成，達成率156％，法人連續買超。

創意憑藉AI與ASIC需求熱絡，7、8月營收50億元，達成率76％，法人近兩周加碼4,591張元。貿聯-KY因併購效益，將開始認列子公司營收，營運動能延續，法人點名為下半年併購題材受惠股。

其餘如宇瞻、京城銀、佳能、德律、南俊國際、茂達、茂訊、尖點、華孚、台表科、中砂等，也都達到七成以上達成率，營收結構穩健，成為基本面選股代表。

富邦投顧董事長陳奕光、凱基投顧董事長朱晏民等法人指出，台股近期在題材面輪動激烈下，短線漲多個股震盪難免，但具備基本面支撐、營收獲利持續成長公司，反而能成為資金避風港。

尤其第3季財報將受惠台幣貶值與匯兌回沖效應，整體上市櫃單季獲利有望回到1兆元關卡，這些提前達標公司將有更大機會在財報公布時交出亮眼成績單。

