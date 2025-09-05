一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，零股投資人交投逐漸回溫，其中元大台灣50（0050）仍是交投重心，成為市場焦點。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、鴻海、元大高股息、京元電子、台積電、漢翔、神達、台達電，十檔標的交易量從1,272萬至259萬股，較上周增溫。

市場專家指出，觀察近期美國就業市場降溫，加深市場對9月降息預期，連帶左右零股投資人逢低抄底意願。

法人分析，聯準會主席鮑爾在8月全球央行年會強調就業重於通膨，就業報告結果難以改變9月降息既定路徑，但仍可能影響市場對後續降息節奏與幅度的判斷，牽動資金輪動與股市表現　目前降息題材是美股主要上漲動能來源，也將是台股、零股市場未來多空焦點。

