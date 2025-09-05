快訊

明天水氣增+年度大潮！彰化至嘉義及花蓮沿海嚴防海水倒灌

柯文哲交保牽動藍綠白角力 民眾黨「兩顆太陽」也待磨合

興櫃一周回顧／達勝衝鋒 周漲逾八成

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.06%，表現最強興櫃股由高性能聚醯亞胺薄膜材料及其相關材料股達勝（7419）奪下，周漲幅超過八成。

本周漲幅超過一成有26檔，其中前十強落在23.05%至81.5%間，以產業分布觀察，近周科技股漲多休息，部分資金轉向生技醫療產業，生技醫療一共入列五檔，電子股三檔、其餘兩檔為其他產業股。

受惠資金行情，近期興櫃股表現活潑，9月以來，雷虎生、通用幹細胞*都曾漲到熔斷，其中通用幹細胞*還兩天都觸及暫停交易標準，近周以來通用幹細胞*上漲58.5%，漲幅排行興櫃第二，雷虎生累計也有26.8%漲幅，漲幅排行興櫃第九。

達勝近一周表現最亮眼，周漲幅81.5%，化合物半導體晶圓製造公司華旭先進56.9%、無人飛行載具生產製造碳基44.7%、新藥研發思捷優達-KY漲37.3%、半導體測試廠勵威29.7%、耐高溫不銹鋼金屬纖維製品金鼎科29.4%、生技健康產品光晟生技28.4%、醫療器材產雷虎生26.8%、生技新藥研發股雅祥生醫23.05%。

延伸閱讀

高價股抽籤大吸金！禾榮科申購兩天來吸引逾12萬人搶抽 凍結資金728億

贈與特殊財產 釐清估價方式

印能科技上櫃僅半年多 股價大怒神一度腰斬、近日再陷千元保衛戰

百億大單進港！3檔無人艇概念股飆速 中信造船暴衝逾一成

相關新聞

權值股領軍 台股蓄勢攻高…下周挑戰24,570歷史高點

權值股領軍，加上外資買超282.8億元，台股昨（5）日開高走高，尾盤台積電拉高，推升指數終場勁揚314點，收在最高24,...

外資前八月淨匯入7,154億

台股8月創歷史高點，外資卻呈現淨匯出。金管會昨（5）日公布8月外資淨匯出13.73億美元，終止連續三個月淨匯入，累計今年...

台光電三引擎助攻 里昂按讚

近期台廠銅箔基板（CCL）族群表現強勁。根據里昂證券最新報告指出，雖然AWS伺服器轉換期引發市場疑慮，但應放眼長期趨勢，...

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

第3季業績贏家 法人卡位

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去...

一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。