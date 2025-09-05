聯準會「鴿聲」響起、為台股添柴火！這兩大重量級展會將接力登場

聯準會主席鮑爾「鴿聲」響起，資金火速回流風險資產，台股更順勢點燃AI擴散行情。市場資深分析師莊佳螢表示，近期從PCB、CPO到機器人題材全面啟動，再加上9月半導體、軍工兩大重量級展會接力登場，市場熱度有望迎來新一波熱潮。

「實力派女將」資深分析師莊佳螢表示，美股在降息預期帶動下全面走揚，標普500再創歷史新高，科技股領漲，那指與費半同步勁揚。

莊佳螢分析，數據顯示，8月ADP新增就業僅5.4萬人，遠低於前值，反映勞動市場持續降溫，市場對聯準會9月降息的預期升至99%以上，資金加速回流風險資產。個股方面，亞馬遜因衛星業務傳捷報大漲逾4%，輝達（NVIDIA）則受AI晶片租賃消息激勵上揚，凸顯AI需求熱度。

莊佳螢表示，台股5日受美股激勵開高走高，終場大漲314點，收在24,494點並站上所有均線，成交量放大至4,163億元。

外資單日買超282.8億元，創今年第15大買超紀錄，並連四日累計加碼達560.7億元。價量齊揚下，本周指數累計上漲261點，上櫃指數更登半年新高，中小型股表現明顯優於權值股，驗證九月選股焦點應鎖定中小型題材股。

展望後市，莊佳螢指出，美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會釋出鴿派訊號，暗示9月降息，激勵市場信心。台股資金輪動加速，AI擴散效應持續，PCB、CPO、機器人等族群相繼點火上攻，台積電二奈米製程更帶動耗材與設備廠同步啟動，軍工股亦在政策支持下走強。

展望9月，莊佳螢認為，兩大展會成市場焦點：SEMICON Taiwan 2025（9月10至12日）聚焦半導體、矽光子CPO、AI與記憶體概念；TADTE 2025（9月18至20日）則點燃無人機、無人艇及航太軍工題材。