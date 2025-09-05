上市總市值寫歷史第二高、逼近79兆元 生技股周漲逾9％最猛

根據臺灣證券交易所統計，114年9月5日發行量加權股價指數收盤為24,494.58點，較上周（114年8月29日）的24,233.10點上漲261.48點，漲幅約為1.08％，台灣50指數收盤為21,068.43點，較上周的20,736.24點上漲332.19點，漲幅約為1.60％，寶島股價指數收盤為27,557.81點，較上周的27,261.26點上漲296.55點，漲幅約為1.09％。

114年9月5日全體上市公司市場總值為新台幣78兆9,450.05億元，較上周（114年8月29日）市值78兆993.62億元增加8,456.43億元，增幅約為1.08％；9月5日上市收盤市值僅次於今年8月27日的24,519點，為歷史第二高上市市值。

產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲9.09％為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌18.69％為最大，未含金融類指數上漲182.08點，漲幅約為0.86％，未含電子類指數上漲251.74點，漲幅約為1.35％，未含金融電子類指數上漲45.37點，漲幅約為0.33％。

本周集中交易市場總成交金額為2兆1,933.36億元，全體上市股票成交金額為2兆531.87億元，股票成交量周轉率為2.43%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名，第一名，半導體類4,603.30億元，占全體上市股票交易金額22.42％。第二名，電子零組件類4,491.15億元，占全體上市股票交易金額21.87％。第三名，電腦及周邊設備類2,105.06億元，占全體上市股票交易金額10.25％。

成交量周轉率前三名產業為：第一名，玻璃陶瓷類10.30％。第二名，電子零組件類9.81％。第三名，電機機械類5.45％。

累計今年年初開盤迄今共165個交易日，集中市場總成交金額為60兆1,094.55億元，市場日平均成交金額為3,643.00億元，股票成交量周轉率為70.72％，股票日平均成交量周轉率為0.43％。

（以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料）