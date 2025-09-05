快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

材料營收／8月8.6億元、年減41% 受中東局勢與東南亞市場波動影響

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

材料*-KY（4763）5日公布8月營收為8.6億元，年減41.33%，月增7.34%；累計前八月營收96.76億元，年減0.03%。

展望下半年，該公司指出將持續關注總體經濟環境變化，強化與既有客戶溝通交貨排程，積極開發潛在新興市場客戶。

該公司指出，8月營收主要受到中東局勢與東南亞市場波動影響，部分客戶延後交貨與調整庫存水位，短期營運承受壓力。惟公司已加強交期協調、積極開發新興市場，並有效管控營運資金，以降低外部不確定性衝擊。

展望下半年度，除受到戰爭及軍事衝突，導致許多中東地區客戶的絲束延後發貨及東南亞絲束出貨下滑等影響之外，面對產業供需回歸平衡，絲束客戶的庫存去化和行業產能份額調整，以及受全球貿易爭議影響，導致出貨動能面臨挑戰。

對此，材料將持續關注總體經濟環境變化，強化與既有客戶溝通交貨排程，積極開發潛在新興市場客戶，暨有效控制成本、管理營運資金，以穩固產業地位與保持核心獲利。

產能規劃方面，則持續關注中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，規劃逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，3月已竣工投產的魯志伸新材料醋片新廠，將成為提升供應能力的重要關鍵。另在東南亞設廠（絲束）計畫，亦正與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

而除持續優化生產效率與擴大產能外，材料仍將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及AI眼鏡（裝置）材料，暨回收技術策略方向布局，朝向長期成長與永續經營的目標邁進，並以行動回饋社會與大自然。

營收 東南亞 新興市場

延伸閱讀

嘉里大榮法說會／加速電商與跨境業務布局 強化專業物流商機

持台鐵車票入住永續旅宿 享便當或禮賓室折價

材料揪伴 強攻AI眼鏡

苗栗第一家！京元電子竹南、銅鑼廠獲廢棄物零填埋白金級認證

相關新聞

台股下周有望挑戰新高 法人建議布局跌深題材股及長線趨勢股

在晶圓龍頭大廠領軍之下，台股5日大漲314.73點，漲幅1.3%，指數收在24,494.58點，下周有望再度挑戰歷史新高...

外資買超282.81億元 搶進記憶體股華邦電、南亞科

台股今天開高走高，終場上漲314.73點，收在24494.58點，成交值新台幣4163.99億元。外資買超282.81億...

台股逼近歷史高點！24千金再聚首 六大千金盤中創天價

台股5日由台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值要角攜手走強，拉抬大盤飆...

高階CCL族群前景看俏！里昂按讚這兩家台廠、建議忽略短期雜音

近期台廠PCB/CCL族群表現強勁。根據里昂證券最新報告指出，雖然AWS伺服器轉換期引發市場疑慮，但建議應放眼長期趨勢，...

台股週線連2紅 上市公司總市值直逼79兆元

台股今天大漲314.73點，帶動集中市場指數終場收在24494.58點，週漲261.48點或1.08%，週線連2紅。根據...

台股8月創新高 外資卻終結連三月淨匯入

台股8月創歷史高點，外資仍不留情面呈現資金淨匯出。金管會5日公布8月外資淨匯出13.73億美元，終止連續三個月淨匯入趨勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。