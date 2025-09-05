材料營收／8月8.6億元、年減41% 受中東局勢與東南亞市場波動影響

材料*-KY（4763）5日公布8月營收為8.6億元，年減41.33%，月增7.34%；累計前八月營收96.76億元，年減0.03%。

展望下半年，該公司指出將持續關注總體經濟環境變化，強化與既有客戶溝通交貨排程，積極開發潛在新興市場客戶。

該公司指出，8月營收主要受到中東局勢與東南亞市場波動影響，部分客戶延後交貨與調整庫存水位，短期營運承受壓力。惟公司已加強交期協調、積極開發新興市場，並有效管控營運資金，以降低外部不確定性衝擊。

展望下半年度，除受到戰爭及軍事衝突，導致許多中東地區客戶的絲束延後發貨及東南亞絲束出貨下滑等影響之外，面對產業供需回歸平衡，絲束客戶的庫存去化和行業產能份額調整，以及受全球貿易爭議影響，導致出貨動能面臨挑戰。

對此，材料將持續關注總體經濟環境變化，強化與既有客戶溝通交貨排程，積極開發潛在新興市場客戶，暨有效控制成本、管理營運資金，以穩固產業地位與保持核心獲利。

產能規劃方面，則持續關注中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，規劃逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，3月已竣工投產的魯志伸新材料醋片新廠，將成為提升供應能力的重要關鍵。另在東南亞設廠（絲束）計畫，亦正與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

而除持續優化生產效率與擴大產能外，材料仍將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及AI眼鏡（裝置）材料，暨回收技術策略方向布局，朝向長期成長與永續經營的目標邁進，並以行動回饋社會與大自然。