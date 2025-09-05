快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

台灣50指數成分股調整 康霈、川湖入列

中央社／ 台北5日電

台灣指數公司今天發布新聞稿，公告證交所與富時國際公司合編的台灣指數系列及台灣高股息指數成分股定期審核結果，其中備受矚目的「台灣50指數」，新納入康霈、川湖2檔成分股，取代原本的藥華藥和台泥。

台灣50指數成分股其他候補名單還包括彰銀、致茂、金像電、健策、欣興。

富時羅素表示，此次台灣50指數成分股變動，將自9月19日交易結束後生效，如有指數成分股在下次定期審核前期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

台灣高股息ETF規模龍頭元大高股息所追蹤的「台灣高股息指數」，此次成分股維持原班人馬，沒有異動。

其他今天公告的指數成分股調整還有「台灣中型100指數」，成分股新納入勤誠、長榮航太、光聖、富世達、藥華藥、台玻、台泥7檔；刪除康霈、智原、巨大、大成、和潤企業、川湖、永豐餘。

候補名單有智易、世紀鋼、長興、精成科、宏達電、國票金、中砂、景碩、德律、洋基工程。

「台灣資訊科技指數」成分股新納入勤誠、富世達，刪除智原。

「台灣發達指數」成分股新納入長榮航太、光聖、台玻，刪除巨大、大成、永豐餘。

高股息 長榮航 藥華藥

