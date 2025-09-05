台股8月創新高 外資卻終結連三月淨匯入

台股8月創歷史高點，外資仍不留情面呈現資金淨匯出。金管會5日公布8月外資淨匯出13.73億美元，終止連續三個月淨匯入趨勢，累計今年前八月外資淨匯入233.74億美元（約新台幣7,154億元），創下史上同期第二大淨匯入。

據金管會統計，今年截至8月底，外資累計賣超上市股票約2,204.12億元，上櫃股票買超283.23億元，若加計陸資買賣超台股，整體外陸資淨賣超上市櫃股票約1,922.61億元。

觀察近年外資資金流向，因AI發展需求強勁，吸引外資持續投入台股，去年僅4、7、11月淨匯出；今年3、4月因川普關稅議題導致金融市場震盪，台股上衝下洗，外資資金也分別淨匯出57.92億、5.47億美元，5月台股信心回升後，創下史上最大外資淨匯入126.7億美元，並連三月呈現淨匯入，但8月卻翻轉此趨勢，顯示市場缺乏更大驚喜。