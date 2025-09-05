台股週線連2紅 上市公司總市值直逼79兆元

台股今天大漲314.73點，帶動集中市場指數終場收在24494.58點，週漲261.48點或1.08%，週線連2紅。根據證交所統計，全體上市公司總市值攀高到新台幣78兆9450億元，直逼79兆元，較上週增加約8456億元。

產業別指數方面，本週漲幅以生技醫療類指數上漲9.09%最大，跌幅最大則是玻璃陶瓷類指數下跌18.69%。其他未含金融類指數上漲182.08點，漲幅約0.86%；未含電子類指數上漲251.74點，漲幅約1.35%；未含金融電子類指數上漲45.37點，漲幅約0.33%。

本週全體上市股票成交金額為2兆531億元，股票成交量週轉率2.43%。成交金額前3名產業為半導體類，成交金額4603.30億元，占全體上市股票交易金額比重22.42%；電子零組件類成交金額4491.15億元，占比21.87%；電腦及週邊設備類成交金額2105.06億元，占比10.25%。

累計今年初開盤迄今共165個交易日，集中市場總成交金額為60兆1094億元，市場日平均成交金額3643.00億元，股票成交量週轉率70.72%，股票日平均成交量週轉率0.43%。