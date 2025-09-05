快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

台股週線連2紅 上市公司總市值直逼79兆元

中央社／ 台北5日電
台股示意圖。 記者鄭超文／攝影
台股示意圖。 記者鄭超文／攝影

台股今天大漲314.73點，帶動集中市場指數終場收在24494.58點，週漲261.48點或1.08%，週線連2紅。根據證交所統計，全體上市公司總市值攀高到新台幣78兆9450億元，直逼79兆元，較上週增加約8456億元。

產業別指數方面，本週漲幅以生技醫療類指數上漲9.09%最大，跌幅最大則是玻璃陶瓷類指數下跌18.69%。其他未含金融類指數上漲182.08點，漲幅約0.86%；未含電子類指數上漲251.74點，漲幅約1.35%；未含金融電子類指數上漲45.37點，漲幅約0.33%。

本週全體上市股票成交金額為2兆531億元，股票成交量週轉率2.43%。成交金額前3名產業為半導體類，成交金額4603.30億元，占全體上市股票交易金額比重22.42%；電子零組件類成交金額4491.15億元，占比21.87%；電腦及週邊設備類成交金額2105.06億元，占比10.25%。

累計今年初開盤迄今共165個交易日，集中市場總成交金額為60兆1094億元，市場日平均成交金額3643.00億元，股票成交量週轉率70.72%，股票日平均成交量週轉率0.43%。

股票 新台幣

延伸閱讀

台股逼近歷史高點！24千金再聚首 六大千金盤中創天價

開高走高！台股上漲314點收最高24,494點 台積電上漲20元、貢獻160點

台股高點震盪...4月後大盤創高是實漲？專家3面向分析：行情結構不穩有風險

台股開高走高 早盤漲逾250點 台積電開高15元

相關新聞

台股下周有望挑戰新高 法人建議布局跌深題材股及長線趨勢股

在晶圓龍頭大廠領軍之下，台股5日大漲314.73點，漲幅1.3%，指數收在24,494.58點，下周有望再度挑戰歷史新高...

外資買超282.81億元 搶進記憶體股華邦電、南亞科

台股今天開高走高，終場上漲314.73點，收在24494.58點，成交值新台幣4163.99億元。外資買超282.81億...

台股逼近歷史高點！24千金再聚首 六大千金盤中創天價

台股5日由台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值要角攜手走強，拉抬大盤飆...

高階CCL族群前景看俏！里昂按讚這兩家台廠、建議忽略短期雜音

近期台廠PCB/CCL族群表現強勁。根據里昂證券最新報告指出，雖然AWS伺服器轉換期引發市場疑慮，但建議應放眼長期趨勢，...

台股週線連2紅 上市公司總市值直逼79兆元

台股今天大漲314.73點，帶動集中市場指數終場收在24494.58點，週漲261.48點或1.08%，週線連2紅。根據...

台股8月創新高 外資卻終結連三月淨匯入

台股8月創歷史高點，外資仍不留情面呈現資金淨匯出。金管會5日公布8月外資淨匯出13.73億美元，終止連續三個月淨匯入趨勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。