「隱形股王」康霈太會漲、市值逼近4,000億元 成功納入臺灣50成份股

富時羅素依據2025年8月25日資料審核結果，其中，臺灣50指數成分股納入：康霈*（6919）、川湖（2059），成分股刪除：藥華藥（6446）、台泥（1101），候補名單：彰銀（2801）、致茂（2360）、金像電（2368）、健策（3653）、欣興（3037）。其中，康霈*近來股價、市值增加速度相當快速，引起市場關注。

觀察康霈股價在多次拆分後依舊飆漲，5日繼續上漲4.51％收255元。法人表示，回顧康霈面額從10元拆分二次至今為0.5元，若乘以20倍還原，康霈如今股價將是5,100元，超越信驊（5274）的最新收盤4,930元，為名符其實的「隱形股王」，市值也從7月21日新股交易當日的3,018.6億元，短短12個交易日飆上3,957.6億元，躍升至台股總市值的第24名，增胖速數與幅度相當驚人。

富時羅素公布有關臺灣50指數審核結果。相關成分股納入及刪除的變動將自2025年9月19日（星期五）交易結束後生效（亦即自2025年9月22日星期一起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。