外資買超282億元 成交量前兩名華邦電、南亞科也居外資買超冠亞軍

台股5日由台積電（2330）等權值股領軍，以24,494.58點收盤，上漲314.73點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超282.81億元，統計外資買賣超個股，奪下成交量前兩名的華邦電（2344）、南亞科（2408）分居外資單日買超個股的冠亞軍，買超華邦電59,513張，外資賣超最多的則是中鋼（2002）。

台股早盤以24,244.26點開出，上漲64.41點，由權王台積電領軍上攻，最後一盤一口氣再拉升10元，以1,080元收盤，上漲20元，漲幅1.72%，影響大盤指數約166點，加上權值股台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、智邦（2345）上漲助攻，大盤指數收在5日最高的24,494.58點，漲幅1.3%，本周上漲261.48點，周漲幅1.08%，周線連2紅。

三大法人買超329.85億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超282.81億元，投信賣超4.73億元；自營商買超（合計）51.77億元，其中自營商（自行買賣）買超19.9億元、自營商（避險）買超31.87億元。

統計外資買超前十名個股發現，買超冠軍是華邦電，單日買超59,513張，股價收在漲停22.55元，成交量22.65萬張，居買超個股第一名；南亞科也以漲停53元收盤，成交量16.13萬張，居個股成交量第二名，外資買超31,302張；另外，鴻海及台積電也都獲外資買超。