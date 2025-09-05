快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

外資買超282億元 成交量前兩名華邦電、南亞科也居外資買超冠亞軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股5日由台積電（2330）等權值股領軍，以24,494.58點收盤，上漲314.73點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超282.81億元，統計外資買賣超個股，奪下成交量前兩名的華邦電（2344）、南亞科（2408）分居外資單日買超個股的冠亞軍，買超華邦電59,513張，外資賣超最多的則是中鋼（2002）。

台股早盤以24,244.26點開出，上漲64.41點，由權王台積電領軍上攻，最後一盤一口氣再拉升10元，以1,080元收盤，上漲20元，漲幅1.72%，影響大盤指數約166點，加上權值股台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、智邦（2345）上漲助攻，大盤指數收在5日最高的24,494.58點，漲幅1.3%，本周上漲261.48點，周漲幅1.08%，周線連2紅。

三大法人買超329.85億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超282.81億元，投信賣超4.73億元；自營商買超（合計）51.77億元，其中自營商（自行買賣）買超19.9億元、自營商（避險）買超31.87億元。

統計外資買超前十名個股發現，買超冠軍是華邦電，單日買超59,513張，股價收在漲停22.55元，成交量22.65萬張，居買超個股第一名；南亞科也以漲停53元收盤，成交量16.13萬張，居個股成交量第二名，外資買超31,302張；另外，鴻海及台積電也都獲外資買超。

資深證券分析師簡伯儀表示，本周的指數呈現高檔震盪走勢，指數收盤創近期新高，整體的周量沒有進一步的放大，顯示量價近期呈現觀望的態度，周的技術指標部分，KD指標雖然交叉往上，且RSI指標轉強，但量價與指標都呈現背離，後續如果無法出現一個比較明顯帶量的上漲，預期中期的指數應該會維持高檔震盪的走勢。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資 台積電

延伸閱讀

鴻海營收／8月6,065億元、年增10.6%創同期新高 AI機櫃出貨季增三倍

弟畢業只投台積電履歷！哥嘆「已待業3年半」 網傻眼：進去也撐不久

台股開高走高 早盤漲逾250點 台積電開高15元

外資買超115億元！「這檔金融股」最受青睞 9月以來外資天天買

相關新聞

台股下周有望挑戰新高 法人建議布局跌深題材股及長線趨勢股

在晶圓龍頭大廠領軍之下，台股5日大漲314.73點，漲幅1.3%，指數收在24,494.58點，下周有望再度挑戰歷史新高...

外資買超282.81億元 搶進記憶體股華邦電、南亞科

台股今天開高走高，終場上漲314.73點，收在24494.58點，成交值新台幣4163.99億元。外資買超282.81億...

台股逼近歷史高點！24千金再聚首 六大千金盤中創天價

台股5日由台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值要角攜手走強，拉抬大盤飆...

高階CCL族群前景看俏！里昂按讚這兩家台廠、建議忽略短期雜音

近期台廠PCB/CCL族群表現強勁。根據里昂證券最新報告指出，雖然AWS伺服器轉換期引發市場疑慮，但建議應放眼長期趨勢，...

台股週線連2紅 上市公司總市值直逼79兆元

台股今天大漲314.73點，帶動集中市場指數終場收在24494.58點，週漲261.48點或1.08%，週線連2紅。根據...

台股8月創新高 外資卻終結連三月淨匯入

台股8月創歷史高點，外資仍不留情面呈現資金淨匯出。金管會5日公布8月外資淨匯出13.73億美元，終止連續三個月淨匯入趨勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。