台股下周有望挑戰新高 法人建議布局跌深題材股及長線趨勢股

在晶圓龍頭大廠領軍之下，台股5日大漲314.73點，漲幅1.3%，指數收在24,494.58點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，本周台股上漲261.48點，周漲幅1.08%，周線連2紅，平均日均量4,386.67億元；法人建議，選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股。

本周三大法人由外資獨挑大樑，回補484.08億元，中止連4周賣超窘境，至於本土投信與自營商則雙雙站在賣方，投信減持118.19億元，連續4周調節，自營商小幅賣超24.84億元，三大法人合計買超341.05億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，雖然川普關稅問題仍對市場有干擾性，但衝擊已不若之前令市場恐慌，甚至在關稅底定之後，全球企業獲利持續上修，台灣也轉為上修趨勢，帶動多頭走勢再起。統計2025年第2季台灣實質GDP達7.96%，主要來自電子零組件、資通與視聽產品出口大幅成長，第2季按美元計價商品出口年增34.06％，下半年雖然成長放緩，但相較前次上修，全年上修至4.45%；其中，資通訊與零組件占出口比重達75%，7月出口持續升至年增42%，8、9月增速若能維持，第3季GDP有機會再優於預期值。

另外，近期市場題材面不斷，廖炳焜指出，下周蘋果新品發表會即將公布，有望挹注蘋果概念股表現，國際半導體展也將於10日至12日登場，今年適逢展會30周年，吸引超過1,200家企業，包括重量級國內外半導體大廠皆將參與，且為因應新技術發展趨勢，本次主題涵蓋寬能隙半導體、矽光子、智慧移動、精密機械等，加上9月還有聯準會降息題材，預期台股偏多方表現為主。

不過，廖炳焜提醒，隨著指數再度問鼎歷史高點，台股本益比也來到中性偏高水位，若市場出現變數，像是擔憂AI成長趨緩、半導體關稅不確定因素再起、聯準會降息速度、頻率不如預期等，且近期外資買盤出現縮手，融資也有增速過熱跡象等，可能導致10月出現回檔，惟預期回檔幅度不會太深，仍是布局長線成長的良機。

在選股上，廖炳焜建議，選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股，電子族群以AI供應鏈、晶圓龍頭大廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機、AR/VR眼鏡為主，傳產則可側重生技、特化、重電，建議平衡布局各類看好產業。