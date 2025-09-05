外資買超282.81億元 搶進記憶體股華邦電、南亞科

台股今天開高走高，終場上漲314.73點，收在24494.58點，成交值新台幣4163.99億元。外資買超282.81億元，買超華邦電最多，達5萬9513張，買超南亞科3萬1302張居次，推升華邦電和南亞科強攻漲停。

隨著記憶體市場需求復甦，產品價格揚升，華邦電及南亞科等記憶體族群成為市場資金搶進目標，股價齊揚。此外，台積電上漲20元，收在1180元，聯發科及世芯-KY等電子權值、高價股上揚，電子類股指數上漲1.78%，為推升大盤收高一大動力。

外資及陸資今天買超282.81億元，自營商買超51.77億元，投信賣超4.73億元；三大法人合計買超329.85億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天分別買超華邦電及南亞科5萬9513張和3萬1302張，居買超前2名，推升華邦電和南亞科同步攻上漲停，達53元及22.5元。

外資其餘買超前10名還有台船、鴻海、佳能、國泰永續高股息、華晶科、台積電、主動群益台灣強棒及元大高股息。

外資賣超前10名有中鋼、華新、凱基金、台玻、漢翔、聯電、鴻準、期街口布蘭特正2、聯茂及台新新光辛特。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近期呈現盤堅走勢，指數距離歷史最高點24570.15點僅剩75.57點，不排除有機會挑戰高點。美國是否調降利率是市場近期關注焦點，相關通膨和就業數據是重要觀察指標。