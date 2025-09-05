快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超282.81億元 搶進記憶體股華邦電、南亞科

中央社／ 台北5日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今天開高走高，終場上漲314.73點，收在24494.58點，成交值新台幣4163.99億元。外資買超282.81億元，買超華邦電最多，達5萬9513張，買超南亞科3萬1302張居次，推升華邦電和南亞科強攻漲停。

隨著記憶體市場需求復甦，產品價格揚升，華邦電及南亞科等記憶體族群成為市場資金搶進目標，股價齊揚。此外，台積電上漲20元，收在1180元，聯發科及世芯-KY等電子權值、高價股上揚，電子類股指數上漲1.78%，為推升大盤收高一大動力。

外資及陸資今天買超282.81億元，自營商買超51.77億元，投信賣超4.73億元；三大法人合計買超329.85億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天分別買超華邦電及南亞科5萬9513張和3萬1302張，居買超前2名，推升華邦電和南亞科同步攻上漲停，達53元及22.5元。

外資其餘買超前10名還有台船、鴻海、佳能、國泰永續高股息、華晶科、台積電、主動群益台灣強棒及元大高股息。

外資賣超前10名有中鋼、華新、凱基金、台玻、漢翔、聯電、鴻準、期街口布蘭特正2、聯茂及台新新光辛特。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近期呈現盤堅走勢，指數距離歷史最高點24570.15點僅剩75.57點，不排除有機會挑戰高點。美國是否調降利率是市場近期關注焦點，相關通膨和就業數據是重要觀察指標。

南亞科 華邦電

延伸閱讀

宇瞻營收 寫最旺8月

長江存儲攻高頻寬記憶體

南亞科8月營收67.63億元、月增26.4% 寫43個月來新高

這檔記憶體股 翻身拚轉盈

相關新聞

台股下周有望挑戰新高 法人建議布局跌深題材股及長線趨勢股

在晶圓龍頭大廠領軍之下，台股5日大漲314.73點，漲幅1.3%，指數收在24,494.58點，下周有望再度挑戰歷史新高...

外資買超282.81億元 搶進記憶體股華邦電、南亞科

台股今天開高走高，終場上漲314.73點，收在24494.58點，成交值新台幣4163.99億元。外資買超282.81億...

台股逼近歷史高點！24千金再聚首 六大千金盤中創天價

台股5日由台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值要角攜手走強，拉抬大盤飆...

高階CCL族群前景看俏！里昂按讚這兩家台廠、建議忽略短期雜音

近期台廠PCB/CCL族群表現強勁。根據里昂證券最新報告指出，雖然AWS伺服器轉換期引發市場疑慮，但建議應放眼長期趨勢，...

中華資安9月8日轉上市 慶祝行情拉尾盤作價

臺灣證券交易所5日公告，中華電（2412）旗下「小金雞」中華資安（7765）國際股份有限公司已公開發行普通股股票自114...

外資加倍買超！三大法人再注資329億元 台股周線連二紅

台股5日恢復電力，台積電（2330）強拉尾盤收當日最高1,180元，市值來到30.60兆元，並帶動台達電（2308）、聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。