快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

聽新聞
0:00 / 0:00

高階CCL族群前景看俏！里昂按讚這兩家台廠、建議忽略短期雜音

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

近期台廠PCB/CCL族群表現強勁。根據里昂證券最新報告指出，雖然AWS伺服器轉換期引發市場疑慮，但建議應放眼長期趨勢，包括800G交換器需求與Google TPU拉貨動能，搭配銅箔價格上漲，將支撐高階CCL產業發展，持續按讚台光電（2383）、台燿（6274）二家台廠。

根據里昂證券調查顯示，輝達（NVIDIA）將在2026年下半年推出Rubin世代AI伺服器平台，未來可能仍採用M8等級的CCL，而非原先預期升級至M9等級，此舉可能導致市場對台光電的預期出現短暫調整。

不過，由於高階CCL產能依舊吃緊，加上台光電具備擴產計畫，不排除其在Rubin中重新取得部分市占的可能性。另方面，就Rubin Ultra Kyber機架設計而言，中層PCB預計將成為高階CCL廠商的另一項成長動能，主因其採用M9等級、78層設計的CCL，也進一步凸顯高階CCL產業的長期發展潛力。

市場普遍擔憂AWS ASIC伺服器轉換期（從Trainium2過渡至Trainium3）恐導致CCL廠商自9月起至2025年第4季出貨量下滑，但里昂認為，隨著800G交換器需求升溫，加上Google TPU拉貨動能，有望在2025年第4季緩解壓力。

里昂指出，雖然高階CCL廠商在2025年第4季可能面臨營收波動，但建議投資人將焦點放在長期趨勢，包括ASIC CCL升級（M8等級CCL採用率提升、層數提升至40層以上），以及800G交換器CCL（38至44層）預計於2026年加速導入。

此外，近期銅箔價格走高，也可能為高階CCL廠商帶來新一波漲價契機。法人雖將台光電自高信心名單中移出，但強調仍看好台灣高階CCL產業的長期發展前景。

台廠中，里昂考量台光電在Google TPU市占率持續提升，以及800G交換器需求成長，因此仍維持對台燿的正面評價，目標價維持1,460元。不過，由於上漲空間已不在里昂涵蓋名單的前25%，因此將評等由「強力看好」降至「優於大盤」。

台燿則持續在ASIC伺服器領域拓展業務，並逐步打入更多PCB廠商供應鏈。里昂認為，隨著台燿在ASIC市場的潛在市占率提升，加上銅箔價格上漲帶來的漲價契機，獲利預測可能上修，因此維持「優於大盤」、目標價310元，整體看好台灣高階CCL產業的長期發展。

台燿 台光電

延伸閱讀

CCL由M8推進到M9的飆股

就市論勢／PCB、記憶體、CCL 聚光

兩大千金除息兩樣情！川湖填息達陣再戰3千關、台光電高檔翻黑陷貼息

AI鏈六強 法人挺

相關新聞

台股下周有望挑戰新高 法人建議布局跌深題材股及長線趨勢股

在晶圓龍頭大廠領軍之下，台股5日大漲314.73點，漲幅1.3%，指數收在24,494.58點，下周有望再度挑戰歷史新高...

外資買超282.81億元 搶進記憶體股華邦電、南亞科

台股今天開高走高，終場上漲314.73點，收在24494.58點，成交值新台幣4163.99億元。外資買超282.81億...

台股逼近歷史高點！24千金再聚首 六大千金盤中創天價

台股5日由台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值要角攜手走強，拉抬大盤飆...

高階CCL族群前景看俏！里昂按讚這兩家台廠、建議忽略短期雜音

近期台廠PCB/CCL族群表現強勁。根據里昂證券最新報告指出，雖然AWS伺服器轉換期引發市場疑慮，但建議應放眼長期趨勢，...

中華資安9月8日轉上市 慶祝行情拉尾盤作價

臺灣證券交易所5日公告，中華電（2412）旗下「小金雞」中華資安（7765）國際股份有限公司已公開發行普通股股票自114...

外資加倍買超！三大法人再注資329億元 台股周線連二紅

台股5日恢復電力，台積電（2330）強拉尾盤收當日最高1,180元，市值來到30.60兆元，並帶動台達電（2308）、聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。