中華資安9月8日轉上市 慶祝行情拉尾盤作價
臺灣證券交易所5日公告，中華電（2412）旗下「小金雞」中華資安（7765）國際股份有限公司已公開發行普通股股票自114年9月8日開始上市買賣，中華資安為初次上市掛牌，為本年第12家掛牌的本國上市公司。
數位雲端類股的中華資安普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制，普通股數量為36,994,000股，以每股承銷價238元掛牌；中華資安5日也掀起慶祝行情，在興櫃拉尾盤作價上漲2.64%收350元，當日收盤均價則為340.38元。
臺灣證券交易所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎中華資安加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至 https://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。
