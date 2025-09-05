快訊

江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵 學妹再爆曾遭騷擾

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

台股逼近歷史高點！24千金再聚首 六大千金盤中創天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股5日由台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值要角攜手走強，拉抬大盤飆升314.73點，離歷史新高僅75.57點。千金軍團也發動攻勢，雖股王信驊（5274）開高收低在4,930元，持續陷在短均糾結中，但穎崴（6515）、旺矽（6223）、精測（6510）、AES-KY（6781）紛紛攻上漲停，更有6檔個股在盤中改寫歷史新高價，加上光聖（6442）一度觸及1,010元，使得台股盤中閃見25千金；終場在智邦（2345）、富世達（6805）回歸下，千金隊伍由昨日的22員，回升至24千金。

5日盤中有六大千金股價創下盤中歷史新高，包括穎崴1,745元、旺矽1,520元、精測1,390元、川湖（2059）3,250元、健策（3653）2,495元、貿聯-KY（3665）1,100元。但健策衝高後，漲多反壓增強，股價翻黑收低在2,410元。

此外，準千金光聖於4日遭證交所列入注意股，主因當日本益比達60.19，且股價淨值比為20.70，另當日周轉率為8.91%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上。

光聖公布7月稅後純益1.49億元、年增57%，每股純益1.98元，單月就賺入近第2季獲利總和的八成，5日盤中最高觸及1,010元，終場收低2.71%、報934元，連3日挑戰千金告敗，多頭仍須努力。

法人指出，歷史經驗顯示，9月台股跌多漲少，美股亦呈類似走勢，加上近期大盤位於高檔，操作宜選擇低基期、低位階個股，以降低波動風險。目前日KD指標回測至50附近並略收斂，若後續順利形成黃金交叉，大盤仍有機會挑戰前高24,570點，但須多方持續發力。月均線高檔扣抵24,000點以上，若盤整時間拉長，將增加技術面壓力。

台股 淨值比

延伸閱讀

台股高點震盪...4月後大盤創高是實漲？專家3面向分析：行情結構不穩有風險

探針卡三雄同步攻頂 精測、旺矽、穎崴亮燈漲停成盤面焦點

台股開高走高 早盤漲逾250點 台積電開高15元

台股外資買百億 四題材點火 千金股增至22檔

相關新聞

監管政策將生效！中租、裕融...受惠將飆漲？專家：短線迎來利空出盡

為了更好地保護金融消費者，尤其是年輕人群體免於過度負擔，金管會已正式公告自9月15日起，將中租-KY（5871）、裕融（9941）、和潤企業（6592）、日盛台駿（6958）等4大上市集團旗下共13家融資租賃公司納入《金融消費者保護法》適用範圍。 這項新政策的核心在於加強監管，讓消費者，特別是年輕人，在選擇融資租賃產品時能夠更清楚理解條款與風險，並獲得更多保障。 新規包括不得拒絕民眾提前清償、契約與廣告需完整揭露年利率與所有費用，以及禁止暴力或騷擾催收等。此外，業者將無法再利用過去的一些手段來擴增貸款金額，這意味著監管將使融資租賃業者的運作更為透明且可預見。

開高走高！台股上漲314點收最高24,494點 台積電上漲20元、貢獻160點

蘋果發表會加半導體展等多題材加持，台股5日開高走高，早盤以24,244點開出，在買盤加持下，終場收最高24,494點，上...

台股高點震盪...4月後大盤創高是實漲？專家3面向分析：行情結構不穩有風險

台股與美股自四月以來一路反彈、創下新高，不少投資人擔心行情來到高點，不敢進場。但其實只看指數並不足以判斷風險，透過市場寬度、大盤扣除台積電指數與融資餘額三大指標，可以更客觀掌握資金流向與市場真實結構。再搭配選股工具挑選低波動、高基本面的產業龍頭，投資人不僅能降低追高風險，還能在盤勢震盪時守住資金、穩健成長... 只看指數往往會讓人誤判行情，這時候「市場寬度」是一個非常重要的參考。透過玩股網開發的寬度指標，可以一眼看出有多少股票站上月線、季線甚至年線。最新的數據顯示，雖然大盤創下新高，但其實佔上年線的股票比例並沒有回到年初水準，代表大部分股票仍在盤整或原地踏步。換句話說，指數的強勁上漲主要是由少數權值股，尤其是台積電所帶動，並沒有擴散到更廣泛的市場。這樣的結構告訴我們，大盤看似強勢，其實基礎並沒有那麼穩固。

中華資安9月8日轉上市 慶祝行情拉尾盤作價

臺灣證券交易所5日公告，中華電（2412）旗下「小金雞」中華資安（7765）國際股份有限公司已公開發行普通股股票自114...

台股逼近歷史高點！24千金再聚首 六大千金盤中創天價

台股5日由台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值要角攜手走強，拉抬大盤飆...

外資加倍買超！三大法人再注資329億元 台股周線連二紅

台股5日恢復電力，台積電（2330）強拉尾盤收當日最高1,180元，市值來到30.60兆元，並帶動台達電（2308）、聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。