台股逼近歷史高點！24千金再聚首 六大千金盤中創天價

台股5日由台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值要角攜手走強，拉抬大盤飆升314.73點，離歷史新高僅75.57點。千金軍團也發動攻勢，雖股王信驊（5274）開高收低在4,930元，持續陷在短均糾結中，但穎崴（6515）、旺矽（6223）、精測（6510）、AES-KY（6781）紛紛攻上漲停，更有6檔個股在盤中改寫歷史新高價，加上光聖（6442）一度觸及1,010元，使得台股盤中閃見25千金；終場在智邦（2345）、富世達（6805）回歸下，千金隊伍由昨日的22員，回升至24千金。

5日盤中有六大千金股價創下盤中歷史新高，包括穎崴1,745元、旺矽1,520元、精測1,390元、川湖（2059）3,250元、健策（3653）2,495元、貿聯-KY（3665）1,100元。但健策衝高後，漲多反壓增強，股價翻黑收低在2,410元。

此外，準千金光聖於4日遭證交所列入注意股，主因當日本益比達60.19，且股價淨值比為20.70，另當日周轉率為8.91%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上。

光聖公布7月稅後純益1.49億元、年增57%，每股純益1.98元，單月就賺入近第2季獲利總和的八成，5日盤中最高觸及1,010元，終場收低2.71%、報934元，連3日挑戰千金告敗，多頭仍須努力。

法人指出，歷史經驗顯示，9月台股跌多漲少，美股亦呈類似走勢，加上近期大盤位於高檔，操作宜選擇低基期、低位階個股，以降低波動風險。目前日KD指標回測至50附近並略收斂，若後續順利形成黃金交叉，大盤仍有機會挑戰前高24,570點，但須多方持續發力。月均線高檔扣抵24,000點以上，若盤整時間拉長，將增加技術面壓力。