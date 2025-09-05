外資加倍買超！三大法人再注資329億元 台股周線連二紅

台股5日恢復電力，台積電（2330）強拉尾盤收當日最高1,180元，市值來到30.60兆元，並帶動台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值要角聯袂走強，加上記憶體、BBU等族群剽悍助攻，拉抬大盤指數續漲314點、收24,494點，成交值縮減至4,164億元。三大法人擴大買超329.85億元。

累計一周，集中市場漲261.48點、漲幅1.08%，日均量降至4,291.2億元；櫃買指數漲3.03點、漲幅1.19%，日均量增至1,562億元。兩市周線皆連二紅、三大法人買超341.05億元。

統計三大法人5日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超282.81億元，投信賣超4.73億元；自營商買超（合計）51.77億元，其中自營商（自行買賣）買超19.9億元、自營商（避險）買超31.87億元。

統計5日成交值超過百億元個股有5檔，股價全面收高，依序為：台積電318.69億元，股價漲1.72%、收1,180元，市值來到30.60兆元；金居（8358）145.64億元，股價漲9.9%、收227.5元；聯發科122.65億元，股價漲3.61%、收1,435元；康霈*（6919）118.56億元，股價漲4.51%、收255元；台達電102.13億元，股價漲5.07%、收726元。

統計5日成交量超過十萬大張個股有6檔，股價除台玻（1802）收平外、其餘皆漲其中又以DRAM雙雄人氣最火熱，勇奪冠亞軍寶座。依序為：華邦電（2344）成交226,575張，股價漲10%、收22.55元；南亞科（2408）成交161,359張，股價漲9.96%、收53元；台玻成交133,491張，持平在27.65元；宏碁（2353）成交110,973張，股價漲2.93%、收33.4元；富喬（1815）成交101,119張，股價漲2.01%、收61元；台船（2208）成交100,727張，股價漲9.71%、收24.85元。

統計5日收漲停個股有37檔，半導體與AI題材仍是盤面主流，尤其BBU族群與記憶體股量能相對集中。漲停股中，成交量前5名除DRAM雙雄以外，另有金居收227.5元、世紀*（5314）收107元、華晶科（3059）收59.1元、系統電（5309）收61.1元。