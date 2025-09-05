台股收盤創近期高！分析師：若量能未表態 短中期盤勢恐陷較大的整理期

台股5日在台積電（2330）等權值股領軍下收在24,494.58點，上漲314.73點，本周上漲261.48點，證券分析師表示，本周的指數呈現高檔震盪走勢，指數收盤創近期新高，整體的周量沒有進一步的放大，顯示量價近期呈現觀望的態度，他提醒，整個短期均線呈現糾結的走勢，後續的大盤如果無法再出現量能表態，短、中期的盤勢上應該會維持一個比較大的整理期。

台股早盤以24,244.26點開出，上漲64.41點，由權王台積電領軍上攻，最後一盤一口氣再拉升10元，以1,080元收盤，上漲20元，漲幅1.72%，影響大盤指數約166點，加上權值股台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、智邦（2345）上漲助攻，大盤指數收在今日最高的24,494.58點，漲幅1.3%，本周上漲261.48點，周漲幅1.08%。

資深證券分析師簡伯儀表示，本周的指數呈現高檔震盪走勢，指數收盤創近期新高，整體的周量沒有進一步的放大，顯示量價近期呈現觀望的態度，周的技術指標部分，KD指標雖然交叉往上，且RSI指標轉強，但量價與指標都呈現背離，後續如果無法出現一個比較明顯帶量的上漲，預期中期的指數應該會維持高檔震盪的走勢。

他指出，短線的走勢來看，日線的指標近期也大概偏向整理的格局，整個短期均線目前來講呈現一個糾結的走勢，後續的大盤如果無法再出現一個量能表態，短、中期的盤勢上應該會維持一個比較大的整理期。